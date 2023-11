Dormir separados: beneficios y desafíos para las parejas modernas

En el panorama actual de las relaciones de pareja, emerge una nueva tendencia que está ganando terreno en las dinámicas de convivencia: el “sleep divorce" o divorcio a la hora de dormir, pero juntos el resto del tiempo. El reconocido psicólogo Diego Quindimil dialogó con El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News y dio una visión matizada sobre este fenómeno, destacando tanto sus beneficios potenciales como sus posibles repercusiones en la intimidad y la dinámica de la relación.

Quindimil señaló que este concepto puede representar una estrategia válida para aquellas parejas que experimentan altibajos en su convivencia. "La verdad que es interesante, como sabemos el amor, sobre todo estas parejas de largo aliento tienen mejores momentos y peores momentos. Momentos donde se está mejor con el otro o peor con el otro, tiene esta lógica de altibajos", expresó el psicólogo.

El sleep divorce puede surgir de diversas situaciones específicas en la convivencia, como en el caso de problemas de ronquidos o de sueño ligero. Quindimil compartió casos concretos, como el de una pareja que decidió dormir en habitaciones separadas debido a los ronquidos persistentes de uno de los miembros. "Ahí el problema aparece cuando no tienes dos habitaciones", agregó el psicólogo, subrayando los desafíos logísticos que algunas parejas pueden enfrentar al adoptar esta práctica.

“No creo que el dormir separados resuelva una crisis de pareja, porque en realidad los roces no se dan tanto a la hora de dormir, sino que se dan más cuando uno está despierto”, agregó el especialista.

A pesar de reconocer ciertos beneficios de esta dinámica, el entrevistado adoptó una perspectiva crítica al respecto. Enfatizó que el sleep divorce, no resuelve los roces más profundos que suelen ocurrir mientras ambos miembros de la pareja están despiertos. "No sé si esta es una buena técnica. Me parece que esto es para los que quieren mantenerse juntos, pero con estos vaivenes de no estar ‘amontonados’", indicó.

El psicólogo también planteó inquietudes en torno al impacto potencial en la vida sexual de las parejas que adoptan esta práctica. Expresó su preocupación de que la separación física pueda obstaculizar la espontaneidad y la improvisación en la vida íntima de la pareja, una dinámica que considera esencial, especialmente en la cultura latina.

Repasá la entrevista completa: