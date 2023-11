Día Mundial de la Adopción: qué son los procesos excluyentes

Los procesos excluyentes de adopción en Argentina son una realidad que afecta a cientos de niños y adolescentes, siendo enormemente dolorosos, sobre todo para los niños.

La doctora Claudia E. Portillo, abogada y que trabaja en temas de familia, explicó de qué se tratan estos procesos: “Un proceso excluyente se da cuando un niño, niña o adolescente es sumado a una familia que estaba inscripta en el registro, es seleccionada esa familia, comienzan una vinculación y luego esa vinculación se quiebra, o una guarda que se revoca y que esta situación se genera por responsabilidad de los adultos, no han podido o no han querido salir adelante con esa adopción, con ese proceso".

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) agregó que "un proceso excluyente siempre es un proceso doloroso para los niños, es un proceso que vuelve a generarles un nuevo abandono y una nueva vulneración de derechos, con lo cual todos los efectores del Estado tenemos que arbitrar todas las medidas que tengamos al alcance, para evitar que esto suceda, porque la adopción es una institución jurídica que tiende a buscar una familia para que los niños, niñas y adolescentes que no han podido vivir con su familia de origen puedan ser insertos".

Procedimiento de adopción

Los trámites y requisitos para llegar a una adopción siempre son descriptos como engorrosos y prolongados en el tiempo. Esto tiene sus explicaciones, y la abogada enumeró estos pasos: “Hay que tener claro que quienes se ofrecen para inscribirse como postulantes realizan todo un procedimiento.

Es una decisión que es muy pensada por quienes se ofrecen a ser padres por adopción, además de ser pensada tienen que llegar a un registro de adoptantes". Para llegar a ser postulantes tienen que haberse inscripto por la página web, luego presentarse en un juzgado de familia, luego ser evaluados para ver si tienen capacidad parental adoptiva, si son capaces, si están preparados para incorporar e integrar un niño adolescente en su familia.

"Si todo esto lo pasó luego van a ser convocados por un niño o niña en particular, porque uno se inscribe para niños de hasta 10 años. En todo este procedimiento estos adultos tienen que haber sido preparados, buscado información, tienen que haber sido evaluados, con lo cual ya una vez que estén incorporados en un proceso vinculativo tienen que tener las herramientas para resolver los conflictos, que a veces son básicos, a veces no, es importante saber quiénes son los niños reales que están en adopción.

Son niños que pasaron por situaciones complejas, cruentes, situaciones en donde los adultos los han defraudado, los han violentado o no los han cuidado adecuadamente, lo que es lógico que al principio de la relación tengan altibajos, momentos tensos, tengan momentos en donde se tengan que adecuar a las costumbres de otro que no conocen", detalló Portillo.

Cualquier incorporación de un miembro a una familia implica un acomodamiento. "Entonces, si hay adultos que se comprometieron a generar este espacio saludable y amoroso, si prepararon al niño para que sea incorporado a una familia, es cuestión de ver cómo lo acompañamos, cómo generamos un espacio para que las diferencias se vayan solucionando, pero todo proceso excluyente es porque las personas no estaban adecuadamente informadas, capacitadas, es porque algo falló, y es muy complejo para los chicos que están esperando una familia", precisó.

En provincia de Buenos Aires hay alrededor de 800, 900 postulantes, este número fluctúa todo el tiempo, todos los días hay nuevos postulantes y todos los días se da de baja a alguno. Pero otro problema es que "más del 90% se postula para niños y niñas muy pequeños, de 0 a 2 años y sanos".

"Y la mayoría de los niños que esperan por una familia en el resto del país son de más edad, de 6, 7 años, quizás son tres hermanitos, quizás tienen alguna problemática de salud, con lo cual ahí tenemos un problema. La cantidad de personas que tienen este deseo de ser padres y madres que es una voluntad que se acota y la cantidad de niños que tienen un derecho a que le busquemos una familia".

Por qué la gente se inscribe con voluntades acotadas, "esto tiene múltiples respuestas, a veces es porque falta información. Los niños que esperan por familias son más grandecitos, entonces por ahí repensar el proyecto a la luz de estos datos, hay nenes más grandes, quizás uno se ofrece por uno y quizás haya un grupo de hermanos que necesitan estar juntos entonces animarse a proponerse para dos o tres".

"Entonces primera cuestión del porqué la gente se anota para niños más pequeños es por la falta de información, para eso hay un registro en Buenos Aires, se da todos los primeros viernes de cada mes damos charlas informativas, aparte hay otras charlas que se dan semanalmente, pero pueden buscar información en nuestra página web".

Luego hay una cuestión no trabajada de pretender equiparar la maternidad y paternidad por adopción a la maternidad por biología y lo cierto que no es lo mismo, son igual de maravillosa, igual de hijos felices, esas familias que logran conformarse con la adopción, pero no es lo mismo, con lo cual pretender que la adopción sea el mismo camino y uno pueda estar en todas las etapas de crecimiento del niño, a veces es irreal", aclaró Portillo.

“Para ser padres por adopción hay que estar muy seguros de tener muy claro el deseo, que sea de a dos. Es importante estar preparados”, completó.