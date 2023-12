Desafíos y estrategias en la lucha contra la trata de personas

La lucha contra la trata y explotación de personas no tiene descanso. Este delito creció en los últimos tiempos por dos razones: la primera, por la fuerte presencia de la era digital, que no tiene fronteras, que hace complejo su control; la segunda, porque la inescrupulosa actitud de productores agropecuarios y empresarios industriales, no deja de crecer.

Estos aspectos fueron destacados en entrevista exclusiva con Ciudadano.News por el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera: "Tenemos que evitar la revictimización de las víctimas, o sea que una vez que fueran rescatadas de situaciones de esclavitud no vuelvan a caer en la vulnerabilidad y sean otra vez explotadas, para lo cual, desplegamos toda una serie de políticas vinculadas al acceso al trabajo, al acceso a la vivienda, al acompañamiento terapéutico, al patrocinio jurídico y a la reparación".

"El segundo desafío era que no giremos en círculo en las causas judiciales, donde siempre se detenía o se procesaba y se sentenciaba al último eslabón de la cadena de verdugos, y no se seguía la ruta del dinero, para lo cual trabajamos mancomunadamente con la división de trabajo legal de la AFIP, cambiamos el protocolo único de articulación para que la AFIP y la UIF (Unidad de Información Financiera) sean querellantes y además hemos hecho trabajos de investigación con Senasa, por ejemplo, para investigar claramente situaciones de fraude laboral, donde había explotación en el ámbito rural", explicó.

"El tercer desafío era mejorar nuestra eficacia en términos federales, el Comité antiguamente funcionaba básicamente circunscrito a la capital y el AMBA, y tenía poco contacto con realidades donde, según la geografía, las características de la población, la idiosincrasia, si era fronterizo o no cambiaba de alguna manera la modalidad del delito, las formas en que este se desarrollaba", dijo Vera.

Tras sus primeras expresiones, se le preguntó si todo lo descrito fue válido para disminuir los altos índices de estos graves delitos, a lo que contestó: "Las medidas que fue tomando el Comité Ejecutivo a través de los dos planes bienales en función de los objetivos estratégicos que señalaba anteriormente ayudaron a ser eficaz en el combate a este delito".

"Algunos factores son internacionales, la pandemia claramente que ha afectado a todo el planeta, ha aumentado los niveles de vulnerabilidad en todo el mundo, lo mismo que los fenómenos climáticos extremos que han afectado gravemente a las economías regionales, el aumento de la inflación en el caso local, digamos que ha aumentado la pobreza, esto también de alguna manera genera condiciones para que haya personas que son más susceptibles de ser engañadas con falsas ofertas de trabajo para luego ser explotadas y obviamente también el uso de la virtualidad", manifestó.

El referente también agregó: "Las redes criminales de trata han mutado masivamente en el ámbito virtual y utilizan diferentes tácticas de pseudo ofertas laborales, de vínculos pseudo afectivos, amistosos para tratar de establecer confianza con personas que están desesperadas, económicas o emocionalmente y aprovecharse para poder tratar de captarlas".

Sobre el compromiso de la gente y de las instituciones para terminar con estos flagelos, Vero reflexionó con énfasis: "Hemos tenido mucha cooperación y colaboración. Hay 34 mesas interinstitucionales que funcionan en la Argentina, donde están colaborando todos los gobiernos provinciales de las 24 jurisdicciones. Además, el Poder Judicial, a través del Ministerio Público Fiscal, también ha colaborado. También han colaborado las asociaciones de jueces, la Federación Argentina de Magistrados, la Asociación de Jueces Federales, y una innumerable cantidad de sindicatos y organizaciones de sociedad civil".

"El Comité ha firmado 257 convenios de cooperación, así que esto demuestra el compromiso de la sociedad civil, del mismo modo que ha logrado, digamos, sancionar más de 160 ordenanzas en municipios de las 24 jurisdicciones, varias leyes de inclusión laboral, como las de Catamarca, Chaco, Salta y recientemente Tierra del Fuego. Por lo tanto, hemos sentido que en este tema, que es una política de Estado que tiene que ver con la defensa de la vida, la libertad y la dignidad", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo