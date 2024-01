"El libre acceso a remedios dejaría a la gente en riesgo sanitario"

Los farmacéuticos de todo el país están muy descontentos con la desregulación de la actividad ordenada por el DNU 70/23, que, entre otras cosas, apunta a que las recetas se hagan con el nombre del medicamento genérico y no con el nombre comercial.

El Interactivo, (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news ) conversó con Mario Valestra, presidente de la Facultad de Farmacia de Mendoza , durante la entrevista dijo: "En principio venimos trabajando desde que tomamos conciencia del DNU 70/23, del 20 de diciembre, es una medida de amparo que nuestros abogados van a interponer en tribunales federales de la provincia el jueves 11.

Esa presentación es independiente de otras medidas a nivel nacional que se han tomado, la Confederación Farmacéutica Argentina la semana pasada cuando entró en vigor este DNU hizo una presentación a nivel nacional, nosotros en la provincia haremos la nuestra esta semana, todo el sector farmacéutico, tanto harán la presentación el colegio y la cámara de farmacia de Mendoza, así como la cámara de farmacia de San Rafael”.

“Vamos a tomar diferentes medidas para acompañar la presentación frente a este DNU. En principio vamos a cerrar las oficinas de farmacia. La distribución de medicamentos estará garantizada porque las farmacias de turno obligatorio seguirán abiertas, garantizando la salud de la población. Vamos a cerrar de 12 a 1, acompañando esta acción y acompañando físicamente con la presencia de los farmacéuticos la presentación de esta protección”, anunció Valestra.

“Es una medida cautelar, tiene ciertas especificaciones técnicas, el objetivo es que la población y la justicia vean lo que estamos reclamando, que es un derecho que se confunde porque lo están tratando de hacer entender como un privilegio, para nada. somos los profesionales farmacéuticos que garantizamos no sólo el origen del medicamento, sino las características, la genuinidad del producto, muchas cosas que tranquilizan la salud de la población”, explicó.

“Creemos que permitir el libre acceso a los medicamentos dejaría a la población en una determinada situación de riesgo para la salud, por eso lo estamos presentando ante la justicia para que se revise esta acción”.

"No somos creadores de precios, la gente lo sabe. La devaluación está por un lado, pero la desregulación no significa que aumentará el precio de los medicamentos, pero sí la inflación. El componente en dólares es un componente básico para sacar a relucir los costos del medicamento cuando la mayoría de los componentes, las moléculas incipientes, etc., son todos importados, ese es un componente importante en el precio, el que determina el precio, pero no solo eso. , cuando hablamos de regulación y creer que la desregulación bajaría el precio, está mal".

"El ejemplo más cercano es el chileno, que se basa en tres cadenas de farmacias que monopolizan el mercado y el valor del medicamento lo ponen ellos y tiene acceso al medicamento no más del 15% de la población. Ese modelo no nos sirve sanitariamente" ,enfatizó Valestra.

