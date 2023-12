¿De qué se trata el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo?

La cooperativa SanCor reanudó sus operaciones en dos de sus plantas industriales, luego de meses de interrupciones generadas por un conflicto laboral que data del 17 de octubre.

A partir de esta situación, la diputada nacional del PRO, Verónica Razzini, quien además preside el Movimiento de Empresarios Anti Bloqueos (MEAB), expresó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, su postura y las expectativas que manejan frente a cómo abordará el gobierno estos conflictos.

“Personalmente, recibo mensajes de muchos trabajadores que quieren volver a sus puestos laborales y el gremio no se los permite porque están todos amenazados, llama poderosamente la atención que el Ministerio de Trabajo no tome cartas en el asunto, ayer me quedé sorprendida, pensé que se enviaría una conciliación obligatoria, lo cual no sucedió, no hay posibilidad de que una empresa pueda resistir semejante embate de tanto tiempo en ningún lugar del mundo. Estas cosas suceden solo en Argentina, pero esperanzada de que esto se modifique en los próximos días”, sentenció Razzini.

-¿Cómo es el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo?

-Argentina es el único lugar del mundo donde los empresarios ante la indefensión del Estado y de las instituciones tenemos que comenzar a defendernos solos, unirnos para acudir a la justicia y poder defendernos, que fue lo que nos sucedió hace un tiempo. Las empresas son bloqueadas, extorsionadas, asfixiadas para tener que ceder ante la mafia sindical y es un poco lo que me pasó a mí, hace tres años, en Rosario, y lo que me motivó a formar este Movimiento Empresarial Anti Bloqueos y juntar a más de 300 empresarios en todo el país que dicen "basta" y que se juntan para hacer frente a la mafia sindical.

-¿Qué instrumentos tienen como para decirle basta a los sindicalistas?

-Lo que hicimos fue desarrollar un protocolo de acción, lo fundamos con Florencia Arietto que es abogada penalista, especialista en seguridad y en 2020 en la empresa que soy socia sufrimos un embate de Camioneros que se hizo de público conocimiento en todo el país, Arietto se comunicó conmigo y empezó a asesorarme desde Buenos Aires y ayudarme a mí y mi equipo de abogados, pudimos resolver, conseguimos fallos en la justicia que nunca habían ocurrido hasta el momento en el país, en la justicia laboral, en la justicia penal, hoy estamos esperando el juicio oral, donde aguardamos las condenas de mi causa, pero detrás de la mía vienen más de 40 causas que están todas en proceso, tenemos muchísimas denuncias y empezamos a poner un poco de luz sobre esto de la masa sindical que viene dibujando desde hace muchos años hablando de huelgas y estas no son huelgas, la huelga es el derecho que tiene un trabajador a no prestar un servicio en protesta y no ser despedido por eso; no paralizar el funcionamiento de una fábrica, paralizar la operación, amenazar a sus dueños, a sus empleados, extorsionar, violentar, esos son delitos. Entonces, logramos hacer que esta sociedad entienda que bloquear una empresa es un delito, apoyamos a trabajadores que también son víctimas en la mayoría de los casos y son abusados por la mafia sindical que los usa para conseguir solamente mejorar sus privilegios.

-¿Cómo puede ser este nuevo período con el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo a partir de las medidas que tiene pensado implementar el Gobierno nacional, donde han dejado en claro que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”?

-Estamos muy expectantes, nosotros recibimos denuncias diarias de bloqueos en todo el país, empresas que terminan paralizadas o cerradas, esto viene generando una consecuencia a lo largo de los años en lo que es el desarrollo productivo. Necesitamos que esto se modifique para poderle poner orden al desarrollo y crecimiento. Argentina hoy necesita generación de empleo, el único camino que tenemos para poder volver a salir del pozo en el que estamos metidos. Para generar empleo tenemos que tener condiciones que nos permitan hacerlo, soy empresaria y tenemos una cantidad de proyectos reprimidos que no podemos llevar adelante porque es imposible invertir en Argentina, entonces estamos muy expectantes porque uno quisiera tomar más personal, poder tener condiciones de previsibilidad, sabemos que vendrán meses muy duros, pero tenemos la esperanza que una vez que pasemos esa tormenta se puedan dar condiciones aptas para que volvamos a crecer.

-Teniendo su experiencia de empresaria, su participación en el Congreso como diputada también será muy importante para poder llevar a cabo estas propuestas

- Estamos desde la cámara muy entusiasmados esperando que lleguen los paquetes de propuestas para analizar, desde nuestro espacio queremos hacer este acompañamiento responsable del que venimos hablando para poder dar gobernabilidad y que se tomen las medidas necesarias siempre y cuando no sean de perjuicio para la sociedad toda, por eso hablamos de acompañamiento responsable, pero estamos todos muy expectantes porque Argentina necesita despegar y no tenemos margen para equivocarnos, es una enorme responsabilidad.

-¿Tiene pensado llevar al Congreso un proyecto de una reforma laboral?

-Más que reforma hablaría de modernización, desde mi experiencia necesitamos evolucionar como el resto de los países del mundo, adecuar los convenios laborales a los tiempos que corren porque tenemos convenios laborales que tienen más de 50 años y el mundo ya no es ese, necesitamos una adecuación tanto para mejorar la calidad del trabajo de los trabajadores y también para hacer más ágil la generación de empleo.