Crisis en el sistema de salud: "Ni los profesionales ni los pacientes tiene que ser los perjudicados"

El Sistema de Seguridad Social y de medicina prepaga está sumergido en una crisis que afecta a los médicos y usuarios de ese servicio frente a la alta inflación y caída del salario real.

Es por eso que la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) insiste con que la salida de dicha crisis es la creación de un sistema universal, mediante el cual se garantice la calidad y la gratuidad en la promoción, prevención y atención de la salud.

“La práctica de copago ya estaba bastante extendida previo a la crisis, no es una novedad que muchos profesionales o abandonaban las cartillas por los bajos honorarios o cobraban un adicional no legal que están fuera de contrato de trabajo con la obra social o medicina prepaga lo cual implica un serio problema para los pacientes, porque el que llega al consultorio llega en estado de necesidad y si se demora la consulta por tener que pagar, esto configura no solo un problema monetario, sino también sanitario”, argumentó Jorge Yabkowski, secretario general de Fesprosa en el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

A su vez, comentó que, a través de una reunión en Naciones Unidas sobre la implementación de la universalidad en salud, se recomendó eliminar todos los copagos en todo el mundo, porque eso significa que casi 2 mil millones de personas tiene dificultad de acceso a la salud. “Hay que buscarle una solución a esto, no tienen que ser ni los profesionales ni los pacientes, los perjudicados”, afirmó Yabkowski.

En ese sentido, el secretario general consideró que “una de las políticas de intervención que tiene que tener el Estado nacional es aumentar la cantidad de consultas y de servicios gratuitos, porque el Estado nacional tiene esa capacidad, tiene 1.700 hospitales y 100 unidades sanitarias”.

Además, destacó que otra manera de intervenir es abrir una mesa de negociación: “Si el estado da exenciones impositivas como se dio en toda la pandemia a la seguridad social y no se cobró el impuesto a las cargas patronales y ahora se le postergan impuestos, quiere decir que está habiendo un subsidio y, ¿aumentaron a través de estos subsidios los honorarios profesionales?, de ninguna manera. Entonces, el estado puede intervenir en las dos puntas del sistema y hacer que esta crisis se solucione, pero hay que tener voluntad política y no vemos eso”.