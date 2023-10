Incendios en Córdoba: cuál es la pena que podría recibir el responsable

Luego de que se lograra controlar los feroces incendios que arrasaron con tierras del Valle de Punilla, en Córdoba, la Justicia debe decidir ahora cuál será la pena que reciba Ulises Pedro Zárate, el joven de 27 años sindicado como el responsable del desastre ecológico que atacó a la provincia.

Según su propia declaración, Zárate explicó que prendió una pequeña fogata para calentar un café, en un lugar ubicado entre las localidades de Cabalango y Tanti, y por causa de los vientos el fuego se esparció rápidamente.

Fue por esto que, al tiempo que se trataban de controlar los focos ígneos que asolaron a las localidades serranas, la Justicia dio inicio a una investigación que tiene como acusado principal a Zárate. Dependiendo de la decisión que tome la Justicia, el joven arriesga una pena mínima de un mes, y hasta 15 años de prisión.

El abogado Pedro Despouy Santoro explicó que hay dos posibilidades para interpretar penalmente el hecho. En principio, Jorgelina Gómez, fiscal de instrucción de Villa Carlos Paz, imputó al hombre como "autor del delito de incendio doloso". Esta carátula se fija ante lo que la fiscalía entiende como "conducta desaprensiva, negligente e imprudente".

No obstante, el abogado expresó que "puede intrepretarse un hecho de incendio doloso por 'dolo eventual'". Esto significa que Zárate, con su conducta, pudo haber producido el incendio, que es lo que finalmente ocurrió. De sostenerse esta carátula, podría hablarse de una pena de 3 a 10 años de prisión, la cual podría aumentar a 15 años si es que supuso un riesgo para las personas.

En el otro extremo, si la Justicia indica que fue 'incendio culposo', la pena podría ir de un mes a un año de encarcelamiento. Despouy Santoro destacó que "el sujeto no puede dejar de conocer de que existe el riesgo extremo de incendio forestal. Entonces, a pesar de todo este conocimiento, el sujeto encendió un fuego para calentar café y no obstante, aún confiando en que el resultado no se iba a producir, no deja de ser o existir la posibilidad concreta de que ese incendio pueda o haya podido, como ocurrió, producirse".