"Corazón roto": recorría Sudamérica en moto, se la robaron en Mendoza y pide ayuda

Una joven estadounidense emprendió hace casi dos años un viaje por el que pensaba recorrer Latinoamérica en su moto. Pero sus planes se vieron truncados luego de que en la provincia de Mendoza, le robaran el rodado.

Melissa Orth está tratando de recuperar el rodado de marca Honda XRE 300 modelo 2022 que cuenta con tecnología GPS. Lo último que sabe es que la ubicación provista por el GPS, ubica la moto en el departamento de Luján de Cuyo pasadas las tres de la mañana del día domingo.

Cuando sucedió el robo, la joven se encontraba en un hostel ubicado en las inmediaciones del Parque General San Martín y las cámaras del lugar grabaron la secuencia a las que la turista pudo acceder.

"Soy de Estados Unidos y mi sueño es viajar por Sudamérica en moto. Salí de Medellín, en Colombia, y tengo planeado llegar hasta Ushuaia", dijo la joven, quien en marzo cumple 30 años y emprendió la aventura cuando tenía 28.

"¡Con el corazón roto comparto que mi querida Honda ha sido robada! He llegado tan lejos, aproximadamente 18.000 kilómetros de Medellín para interrumpir mi sueño de llegar a Ushuaia en motocicleta. Para cualquiera que me haya hablado sobre este viaje, ha sido más un objetivo de vida y un compromiso que unas largas vacaciones. He pasado deslizamientos de tierra, sobreviví a tormentas de granizo y temperaturas heladas y lluvia, rectificé problemas mecánicos, y rectificé mi motocicleta yo sola cuando fui herida en medio del desierto entre Uyuni y la frontera de Chile. También he llorado por los hermosos paisajes y he conocido gente increíble y he disfrutado casi cada segundo. Volver a subirme a la moto siempre ha sido una liberación para mí.

"Estoy en mi último mes de un viaje de un año y realmente me sentí como si los grandes obstáculos estuvieran detrás de mí. Tal vez ingenuamente, sentí que sería un viaje tranquilo, ya que llegaría a Ushuaia en solo tres semanas, finalmente sin parar a vagar, solo maneja y disfruta del viaje. Después de largos altiplanos y desiertos y altas elevaciones, sabía que el sur de Chile y Argentina era una especie de recompensa. Y estoy llorando mientras escribo esto porque me imagino manejar a través de pinos, y campos de flores, con montañas cubiertas de nieve de la Patagonia y los Andes mágicos en sus vistas más impresionantes. Finalmente, llegaba al 'Fin de Mundo' en mi moto sabiendo que conquisté algunas cosas bastante salvajes, que lo hice sola, cuando todos me dijeron que era peligroso que una mujer hiciera esto sola. Y diciéndome que estaba loca por hacerlo".

"Ahora mismo estoy de luto por la pérdida de la Honda y la futura venta de ella como cobertura de seguridad para volver a Estados Unidos y empezar de nuevo. Estoy haciendo planes de contingencia. Quiero abandonar el resto de mi viaje e ir a surfear en Brasil y volar a casa. Pero me estoy dando cuenta de que tengo que terminar lo que empecé. De alguna manera, de alguna manera. Estoy pensando en comprar una moto pequeña o incluso comprar una bicicleta. Estoy trabajando con la Policía para intentar recuperar la moto y me estoy poniendo en contacto con todas las estaciones de noticias de Mendoza y Argentina para difundir la noticia. Gracias a todos los que me han apoyado y seguido un viaje hasta ahora. Les daré todas las actualizaciones. ¡Crucen los dedos por mí!"