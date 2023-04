Consumo de bebidas alcohólicas en Semana Santa: qué eligen los fieles

Imagen ilustrativa

La Semana Santa es una fecha religiosa muy importante para muchas personas alrededor del mundo. La celebración implica muchas tradiciones y costumbres, que son llevadas a la práctica por los fieles y que también incluyen algunas restricciones en cuanto al consumo de alimentos o bebidas.

En la mayoría de los países, la tradición católica establece que los fieles deben abstenerse de comer carne roja los viernes de Cuaresma, incluyendo el Viernes Santo. En su lugar, por lo tanto, se consumen pescados, mariscos y verduras.

También existe la práctica del ayuno, en la cual se limita la cantidad de comida y se restringe el consumo de ciertos alimentos. Esta práctica se lleva adelante en señal de penitencia y reflexión espiritual, y puede variar en cuanto a sus limitaciones dependiendo de la región.

La Semana Santa es una época de reflexión, oración y ayuno para muchos creyentes católicos, pero también de celebración, encuentro y disfrute para otros. En este contexto, las bebidas alcohólicas, juegan un rol importante en las reuniones familiares y sociales que se realizan durante estos días.

Bebidas preferidas por los fieles en Semana Santa

Vino: El vino es una bebida común en la mayoría de las celebraciones religiosas en Argentina, incluyendo la Semana Santa. Esta se asocia con la religión católica debido a su uso durante la misa y la última cena de Jesús. Además, Argentina es un importante productor con varias regiones vinícolas como Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta.

Vermouth: El vermú es una bebida aromática y amarga, que se utiliza comúnmente como aperitivo. Es una bebida popular en Argentina y se consume en varios momentos del día, incluyendo la Semana Santa. Se puede disfrutar solo o en cócteles.

Cerveza: La cerveza también es una bebida popular en la Semana Santa, especialmente para aquellos que optan por disfrutar de una comida al aire libre o un asado en familia. Hay una gran variedad de cervezas artesanales y comerciales disponibles en el mercado argentino.

Sidra: La sidra es una bebida espumosa que se consume comúnmente durante las celebraciones religiosas y sociales en Argentina. Es una opción popular para brindar en familia durante la Semana Santa y se considera una bebida refrescante y ligera.

Durante la Semana Santa, algunas prácticas tradicionales sugieren que no se debe consumir carne de cerdo, vaca y se debe guardar abstinencia. Por lo tanto, actividades que impidan llevar a cabo esta solemnidad como realizar juegos de azar, salir de fiesta o consumir bebidas alcohólicas no se deberían llevarse a cabo. Muchas personas deciden abstenerse de consumir este tipo de bebidas por motivos religiosos y culturales, por lo que el consumo de alcohol en esta época podría no ser común para todos los fieles.

¿Qué bebidas alcohólicas se consumen mayormente en Argentina?