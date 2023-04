Conocé la app contra la inseguridad que ya utilizan más de 17.000 puntanos

La app contra la inseguridad llamada Alarma Puntana es cada vez más utilizada en la provincia de San Luis. La aplicación fue lanzada en el 2018 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial, y fue ganadora de la medalla de plata en los Premios WSIS, ya tiene más de 17 mil puntanos y puntanas que la descargaron en sus dispositivos móviles.

La herramienta digital puede ser descargada en cualquier celular con sistema Android o iOS. Se trata de una app de ayuda práctica que permite notificar cualquier hecho que ponga en peligro la vida de una persona. Por ejemplo, se puede llamar a las fuerzas de seguridad por algún incidente, pedir una ambulancia, avisar de un incendio o denunciar un hecho de violencia.

Una vez descargado es necesario registrarse, por ejemplo con el número de trámite del DNI, y asociar un número de teléfono y un mail. Recién ahí uno queda habilitado para enviar alertas en Seguridad, Salud, Bombero, Violencia o Ambiental.

La ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis, Alicia Bañuelos, detalló: “Si veo un incendio puedo levantar la Alarma Puntana, envío a Bomberos y eso le llega al 911. Ellos saben que lo disparé por la ubicación de mi celular y los datos que cargué".

Alicia Bañuelos.

La alarma queda georeferenciada por la ubicación del dispositivo y, por ende, los servicios de seguridad se dirigen al lugar donde se disparó la advertencia. A su vez, se puede accionar más de una vez los tipos de alerta que figuran dentro de la aplicación, por ejemplo Seguridad y Salud.

"Esto cuando llega al 911, en principio llama al número que está identificado para aclarar cualquier cosa. Si no consiguen contactarse con ese número, llaman al segundo que especifica la aplicación. Si no consiguen eso, asumen que la persona no puede responder entonces mandan un patrullero", aseguró la funcionaria.

Bañuelos destacó la celeridad con la que funciona el sistema para prevenir cualquier tipo de hecho delictivo o ilegal. "Es rápido, eficiente y se pierde muy poco tiempo, porque cuando se hace por llamada en el 911 se tienen que preguntar datos, y con esta aplicación saben que no es una broma, porque se hizo desde Alarma Puntana", dijo.

Sobre el uso por parte de turistas u ocasionales visitantes en la provincia cuyana, la ministra aclaró que cualquier persona puede descargar la aplicación y utilizar sus servicios.

Bañuelos recordó que desde que lanzaron la app, se lograron prevenir innumerables hechos delictivos.

Alarma Puntana.

La app fue distinguida en los WSIS Prizes identifican y reconocen modelos e iniciativas exitosas de todo el mundo orientados a aprovechar las ventajas de las Tecnologías de la Información y Comunicación para contribuir a la aceleración del desarrollo social y económico de la comunidad, y que puedan ser replicables.