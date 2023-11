¿Cómo ser buenos padres después de una separación? 12 tips claves

Después de tener a su segunda hija hace seis años, Anna Whitehouse y Matt Farquharson se dieron cuenta de algo importante: no es económicamente viable tener dos niños pequeños en el Reino Unido.

Farquharson realizó cálculos detallados y señaló que "si eres la pareja promedio, viviendo en un lugar promedio, con facturas promedio, con salarios promedio, y sumas mil libras al mes por el cuidado de cada niño, estarías endeudado incluso antes de ir a trabajar. Estás endeudado simplemente por existir".

Esta revelación los llevó a iniciar la campaña Flex Appeal, para abogar por más flexibilidad para los padres que trabajan, de manera que no se vean "obligados a elegir entre ganarse la vida y tener una familia".

A pesar de su compromiso con la paternidad y su éxito como blogueros y escritores, la realidad de tratar de mantener su relación los llevó a su separación a principios del 2023. Ahora, han publicado dos libros, Divide y Conquistarás: el primero se centra en el impacto de los hijos en sus vidas y el segundo es una guía sobre cómo cuidar de ellos después del divorcio.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, replicado por el chileno El Mercurio, Whitehouse y Farquharson comparten su experiencia y ofrecen consejos sobre cómo lograr una exitosa co-parentalidad después del divorcio, destacando la importancia de mantener la civilidad y evitar convertir todo en un drama en este difícil proceso. A saber.

1) No tiene por qué ser amigable, pero sí razonable

A pesar de que el divorcio puede ser emocionalmente desafiante, los expertos sugieren que es posible mantener la cordura y la objetividad en las discusiones, incluso si no existe una relación amigable. Ofrecen técnicas para reducir la tensión en conversaciones difíciles, como usar señales para posponer la discusión o emplear técnicas de escucha activa y reflexión. Además, advierten sobre la ineficacia de discutir por mensajes de texto. "Lo que sea que necesites decir, hay una forma razonable de decirlo", indican a The Guardian.

2) Los niños primeros

Según Whitehouse, es crucial priorizar el bienestar de los niños durante el proceso de divorcio y enfocarse en mantener la estabilidad emocional de los pequeños. "Constantemente debemos dar prioridad a cómo anclar a los dos pequeños que no eligieron esto. Nosotros elegimos esto", enfatiza. También destaca que las personas están priorizando cada vez más los sentimientos de los niños sobre los suyos.

3) No sean melodramáticos al contarles…

Matt Farquharson aborda la charla con los hijos sobre el divorcio, reconociendo que es la que más temen los padres. "Es definitivamente la conversación más difícil", dice. Para esto, su exesposa recomienda una transición gradual y espacio para que los niños hagan preguntas en lugar de crear un ambiente lleno de angustia. "Hicimos un cambio estructural durante tres meses antes, donde vivíamos naturalmente separados. Así que no fue un cambio drástico de la noche a la mañana (...) Les dimos espacio para hacer muchas preguntas y lo hicieron", relató Whitehouse a The Guardian.

4) ... pero tampoco tan despreocupados

Los autores destacan la importancia de no pasar por alto las emociones de los niños y brindarles apoyo emocional, incluso si la separación es amigable. Argumentan que es importante permitir que los niños expresen sus sentimientos y no tratar de eliminar las emociones como la culpa o la vergüenza. "Sin embargo, a medida que ocurren eventos puntuales, además de una lesión o un duelo, su separación bien podría ser lo peor que les haya pasado a sus hijos. Es vital no atravesarlo sin dejar espacio para que se molesten", constata el medio inglés.

5) Acceso 50:50 si es posible

Cuando se trata de compartir la custodia después del divorcio, se plantea la posibilidad de dividir el tiempo de crianza de manera equitativa, preferiblemente en un modelo 50:50. Sin embargo, esto puede generar dudas, especialmente si uno de los padres estaba más involucrado en el cuidado de los hijos antes de la separación. La autora comparte su experiencia personal de divorcio y cómo ella y su exesposo optaron por un inusual acuerdo quincenal 2:2:3, que todavía utilizan años después. Este acuerdo implica que los niños pasan dos días con un padre, luego dos días con el otro, y luego tres días nuevamente con el primer padre antes de repetir el ciclo. "No puedo enfatizar esto lo suficiente: no te preocupes por unidades de una hora [haciendo referencia a no enfocarse en dividir el tiempo con los hijos de manera exacta] sé flexible en los eventos familiares, sé generoso en el cumpleaños de tu ex y en el Día del Padre y todo eso", sostiene.

6) ¿Realmente necesitan abogados?

Farquharson señala que, desde la introducción de la ley de divorcio sin culpa en Inglaterra y Gales en 2022, puede ser más fácil realizar la mayor parte de la documentación en línea. Sin embargo, advierte sobre el costo y la adversidad de involucrar abogados, y Whitehouse agrega: "Los abogados no están ahí para salvarte". Recomiendan considerar la opción de manejar la documentación por cuenta propia si es posible.

7) La técnica del "nido de pájaros"

No todos se pueden dar esta alternativa, pero no deja de ser una opción y un consejo. En esta técnica, se mantiene la casa familiar y los niños permanecen en ella todo el tiempo, mientras los padres se alternan: algunas personas alquilan otro lugar y también se alternan en ese lugar, mientras que otros buscan alojamiento temporal cuando no están "en el nido". Aunque puede parecer una forma costosa de hacerlo, vender una casa, especialmente en medio de un aumento en las tasas de interés, y comprar dos lugares más pequeños también es costoso. De igual forma, también advierten que estos espacios probablemente no sobrevivirán si uno o ambos padres tiene una nueva pareja. Claramente, mantiene la estabilidad para los niños, pero también puede ser emocionalmente protector para los adultos, además de posponer la división de los bienes matrimoniales adquiridos durante el matrimonio, que es otra de las cosas por las que las parejas divorciadas suelen pelear. Si ambos tienen una casa familiar en la que vivir después de la separación y se turnan para cuidar a los niños, cuando los niños no están contigo, "tienes estas habitaciones vacías, juguetes de niños por todas partes, pasas junto a este vacío todo el fin de semana y lamentas la pérdida del niño en el nido", dice Whitehouse.

8) Intentar no ser tan susceptible

En este contexto, se está sugiriendo que los padres divorciados o separados deben intentar no ser emocionalmente sensibles o heridos por ciertas cosas. La autora menciona que —por ejemplo— al principio le dolía cuando sus hijos se referían a la casa de su ex pareja como "hogar". La idea aquí es que los padres deben esforzarse por no reaccionar de manera exagerada emocionalmente ante estas situaciones y evitar crear tensiones emocionales innecesarias para sus hijos. Deben ser resilientes y no poner "minas emocionales" en la vida de sus hijos.

9) Mantener algunos rituales

Whitehouse menciona a The Guardian que ella y su expareja tienen un ritual de almuerzo familiar los domingos, independientemente de cuándo estén con los niños. También continúan asistiendo juntos a eventos escolares y viendo a ciertos amigos en común. Esto demuestra a los hijos que los padres pueden llevarse bien y trabajar juntos, brindando estabilidad emocional a los niños en medio de la separación. Es una forma concreta de mostrar que, a pesar de los cambios, la familia sigue siendo una unidad en algunos aspectos importantes.

10) Tener canales separados de comunicación

Los autores sugieren la idea de utilizar distintos canales de comunicación para abordar preguntas y temas de diversa importancia después de un divorcio. Para este propósito, utilizan WhatsApp y mantienen dos grupos: uno dedicado a asuntos relacionados con su relación como expareja y otro específico para asuntos familiares y prácticos. El grupo de relación les permite mantener un nivel de comunicación necesario, ya que —como menciona Whitehouse— su relación seguirá existiendo en cierta medida debido a sus hijos. Por otro lado, el grupo de la familia se utiliza para cuestiones más prácticas, como la información de la escuela de los niños durante las semanas en que están bajo la custodia de uno de los padres. Esta división ayuda a mantener la claridad en la comunicación y a estar mentalmente preparados para abordar diferentes tipos de mensajes.

11) No competir en regalos

Según Whitehouse y Farquharson, evitar la competencia entre padres divorciados en cuanto a regalos y gastos para los hijos es clave para mantener una relación amigable y financieramente sana. Whitehouse enfatiza: "No queremos quedar en la banca rota compitiendo por complacer a los niños". Mantener una cuenta conjunta para gastos compartidos y comprar regalos juntos demuestra su compromiso de trabajar juntos en beneficio de sus hijos. Como Whitehouse dice, "no es sobre nosotros; es sobre ellos".

12) Hay aspectos positivos

Según Matt Farquharson y Anna Whitehouse, el divorcio puede tener un impacto positivo en la dinámica familiar. Farquharson señala que las discusiones sobre la crianza de los hijos, como la hora de acostarse o la rapidez con que se ponen los zapatos, son puntos de tensión comunes en las relaciones. En muchas parejas no divorciadas, uno de los padres tiende a ser más permisivo y busca ser el "divertido", mientras que el otro se vuelve más estricto para compensar. Como resultado de su divorcio, Farquharson y Whitehouse han equilibrado su enfoque en la crianza de los hijos. "Con la distancia, puedo ver las cosas que él hace de manera brillante, y él ha visto las cosas en las que soy excelente. Solíamos discutir sobre nuestras diferencias y ahora realmente nos apoyamos el uno en el otro", finaliza la autora.

Con información de El Mercurio y The Guardian