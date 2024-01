Cómo quedaron los precios de los boletos de colectivos y trenes en el AMBA

En una sesión maratónica, que tiene a los legisladores divididos en varias comisiones para tratar gran parte de la Ley Ómnibus y el DNU propuesto por el Ejecutivo nacional, muchos usuarios se preparaban para un nuevo aumento de los boletos de trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, la definición por los nuevos montos entró en una nebulosa, producto de idas y venidas entre resoluciones y fallos.

El incremento en los precios se iba a dar este próximo 1 de febrero, pero porteños y provincianos podrán respirar unos días más: ese aumento se encuentra paralizado, y hasta el momento en que se escribe esta nota no hay todavía definiciones.

El comienzo del segundo mes del año iba a incluir un aumento considerable, en el que la tarifa mínima de colectivos pasaría a costar $270, mientras que viajar en tren podría costar entre $130 y $208 por persona.

Pero un fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 3 de Lomas de Zamora impide que esa medida se cristalice. Es en respuesta a un recurso de amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Por esta resolución, quedan suspendidas las audiencias públicas, con el consiguiente freno para la suba que se esperaba en el transporte.

Según la Justicia, "no se garantizó el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por la Ley" en dichas audiencias. Por lo tanto, y hasta que surja un cambio en este sentido, los usuarios seguirán pagando el precio anterior.

La suba de las tarifas sigue paralizada también por las reuniones entre gremios y cámaras empresariales, que tratan el aumento del salario de los choferes de colectivos. Sin embargo, lo que sí sigue vigente es el registro de la Tarjeta SUBE para no pagar de más. Esto se debe a una medida que surgió desde el mismo Gobierno nacional, que explica que aquellos usuarios que no tengan nominalizado el plástico (es decir, que su tarjeta no esté a su propio nombre) deberán pagar $430 cada boleto de colectivo.