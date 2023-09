Cómo proceder ante una multa de tránsito

Una infracción de tránsito es un incumplimiento de la normativa de circulación de vehículos que acarrea una sanción administrativa. En el caso de las infracciones de tránsito más graves, la sanción puede ser de orden penal, hasta el punto de acarrear penas privativas de libertad.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Mariano Varone, abogado penalista y especialista en multas de tránsito, definió: “Lo que tiene que ver con multas en tránsito se crearon con el fin de regular el tránsito, pero hay muchas inconsistencias en las multas y es importante que puedan saber que cuando uno tiene una infracción tiene que entrar, se le notifica y tiene que pagarla, si no que tiene el derecho y la posibilidad de discutir estas multas".

Por lo tanto, "hay que saber que contamos con la posibilidad de notificarnos de las multas a través de las páginas web y contamos con un plazo determinado para presentar un descargo, a través del descargo es donde ejercemos nuestro derecho de defensa".

El letrado explicó que “cuando te llega la notificación por la página web, tenés un determinado plazo de 10 días desde que te notifican a vos de la infracción. El problema es que si en ese plazo, porque no viste el mail, por cualquier razón, te pueden resolver de oficio por el 100% y ahí es donde entra el problema porque después que tenés la resolución de oficio se genera un comprobante y si ese comprobante no lo pagas en término se te vence y te queda de una manera incógnita que es difícil saber dónde está ese comprobante y después cuando vas a renovar te encontrás con todos los problemas".

Además, "si querés pagar la infracción, lo primero que se debe hacer es entrar a las páginas web y te fijas las multas que tenés, se puede hacer por DNI o por patente, una vez que se conoce las multas que tiene, hay distintas posibilidades de pago, la primera si el infractor no maneja las opciones virtuales se puede presentar en forma presencial al lugar donde se generó la infracción. De esa forma le pueden imprimir el comprobante y realizar el pago".

Otra opción es "crear un usuario y hacer el pago a través de una tarjeta".

Varone reconoció que "mucha gente no tiene el tiempo, en los horarios que está abierto el juzgado, en ir y presentarse porque coincide con sus horarios laborales, si bien ellos cierran a las 19:30, pero es importante que la gente hoy está más al tanto de las multas, antes no les daba importancia, y está bueno, porque cuando tiene que hacer uno de los trámites están más al tanto de las multas que tienen y evitan aumentos porque hay que tener en claro que te ponen una infracción y ese monto no es fijo, sino que estos se van actualizando”.

Ante la pregunta sobre una multa que no es pagada, si esta recae sobre el conductor o sobre el vehículo, explicó: “La respuesta es ambas porque en el país tenemos un doble sistema de imputación, a la patente que comete la infracción y al DNI generalmente del titular del auto, por qué digo generalmente, porque la mayoría de las multas son a través de cámaras y las cámaras imputan a la patente que saca la falta y al DNI del titular que figura en el registro, salvo que te pare un agente de tránsito, ahí te toma los datos y la multa va al conductor.

“Si vas a vender el auto tenes que sacar las multas de la patente, si vas a renovar tenés que sacar las multas de DNI.

Para finalizar recomendó que “si tienen alguna duda o consulta pueden escribir a multas_transitoar”.