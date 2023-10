Cómo perjudica el humo de los incendios y qué recaudos tomar

Los fuertes incendios de sábado y domingo en el piedemonte mendocino obligaron a muchas personas a respirar ese aire contaminados, a la vez preguntándose sobre sus efectos sobre la salud, respuestas que brindo en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) Alfredo Rubén Morán, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria: “Acá cualquier tipo de humo, de sustancia que inhalemos, va a ser agresivo para nuestra vía aérea, desde el comienzo de la vía aérea".

Precisando, aclaró: "Esta comienza donde ingresa nuestro aire, el aire a los pulmones, que es a través de la nariz; desde ahí ya la consideramos vía aérea, que es la superior, para pasar por senos paranasales, faringes, luego pasar la tráquea y luego va a la vía aérea inferior, que son los bronquios y pulmones.

" Entonces, "cualquier tipo de humo, sea la quema de humedales, que en general sucede en el litoral o quema por ejemplo de árboles o flora que está seca generan una agresión para la vía aérea. Esa agresión se va a traducir en síntomas y signos que tienen los pacientes".

Los síntomas van a depender de cada una de las personas. "Hay algunos que tienen más sensibilidad, por ejemplo por tener una rinitis; es algo que ocurre frecuentemente, pacientes que tienen rinitis en este caso se verán mas afectados y de ahí hacia abajo, ya sea una laringitis, que inflama las cuerdas vocales, que produce alteración en la voz, que produce esa sensación de comezón, de picazón que se produce en la vía aérea, y que tenemos que tener algún caramelo o tomar agua para aliviar", explicó.

También se refirió a la afectación cuando hay patologías más severas, "como son los bronquios que se cierran, le llamábamos broncoespasmo y tiene que ver con la dificultad para respirar, y en este caso cuando ya sucede hay que tratar de no estar en contacto con el humo ambiental o de trasladarse a una zona donde no estemos en contacto con este humo".

“En general puede aliviar el agua la picazón de garganta, pero no alivia en otras patologías más severas como esto que se cierra el pecho o de tener una rinitis. Siempre la hidratación es un buen consejo pero la verdad que no va a tener una eficacia sobre un síntoma que pueda presentar ante la exposición a humo ambiental", complementó.

“Cuando hay una exposición reiterada, mucho no sirve que se proteja la vía aérea, porque a la larga va a filtrar y necesitaría algún dispositivo más efectivo, pero menciono el tratar de humedecer el ambiente, esto tiene una implicancia que las partículas que estén en suspensión van a decantar, y de esa forma se tiene menos exposición directa", recomendó el médico

. Obviamente el no realizar una actividad física esta mucho más indicado; "no realizar actividad física es primero porque en ese caso nuestras vías aéreas necesitan ingresar más aire, esto implica que están más permeables y por ende voy a inhalar más sustancias. Esto para tenerlo en cuenta".

Además, aconsejó: “Hay que ventilar la casa, pero ir haciendo recambio de aire y mantener algún cierto grado de humedad. Cuando digo humedad, recordemos que hemos tenido porcentajes de humedad muy bajos durante estos días, en los cuales amerita que nuestro organismo este en contacto con algo más de humedad, y eso lo logramos a través de mantener dentro de la casa algún cierto grado de humedad.

Obviamente que con el cuidado que corresponde, sobre todo cuando hay niños chicos de dejar una olla al alcance en donde podamos tener un accidente. Tener cuidado con los humidificadores ambientales que generalmente suelen estar en los hogares, no colocarlos sobre el piso porque al colocarlos en el piso pueden generar que levantes ácaros o polvillo y eso es perjudicial para la vía aérea. Si van a usar un humidificador que sea en una altura que no arrastre ácaros del piso".

“Los barbijos, más allá de la calidad, las partículas se filtran. En este caso en particular necesitaría algún filtro como los que vemos en personas que actúan sobre los incendios y que tienen contacto con el humo, en donde tiene un grado de filtro que limitan el ingreso de las partículas a la vía aérea", señaló el especialista.

Recordemos que al estar en contacto con humo, el monóxido de carbono es uno de los principales agentes que afectan nuestra vía aérea, produciendo alteraciones significativas, y por ello "en algún momento se necesite poner oxígeno para poder desplazar este monóxido de los pulmones y que no siga afectando la salud porque producen cefaleas, alteraciones en la memoria”.

Finalmente, recomendó cuándo asistir a un chequeo médico: “Generalmente, remarco dos grupos de personas. Las personas que no tienen ninguna afectación de la vía aérea, con la cual con alejarse del humo o no estar en contacto van a disminuir los síntomas, porque no se habla de una intoxicación aguda, sino de una exposición al humo ambiental que genera algún tipo de síntoma. Entonces estas personas con alejarse o protegerse a la exposición al humo, va a alcanzar.

También tenemos que tener en cuenta que hay pacientes con patología previa de la vía aéreas que está instaurada de forma crónica, por ejemplo pacientes asmáticos, con EPOC, en los cuales esta exposición a humo ambiental puede desencadenar síntomas severos.

Si mencionamos un paciente asmático, puede que esos bronquios se cierren y que le dificulte la respiración normal. Acá aconsejamos en estos grupos que no dejen de usar su medicación actual, y aclaro, aunque no tengan síntomas porque en general las personas cuando se sienten bien o están asintomáticos dicen para qué van a usar la medicación, en estos casos cuando estén expuesto al humo o al viento zonda es necesario que la usen permanentemente”.