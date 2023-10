¿Cómo obtener un buen trabajo cuando no se tiene experiencia?

Pasar de la adolescencia a la adultez es un proceso que, al menos en lo cronológico, todos experimentamos. Y llegar a esa 'nueva edad' implica, además, comenzar a buscar trabajo. Todo es un desafío nuevo, pero hay algo a lo que muchos se enfrentan, y no hace otra cosa que bajar la guardia: el requisito de contar con experiencia en el rubro.

Y allí aparece la desazón: ¿qué tipo de experiencia puede tener una persona de, pongamos como ejemplo, 19 años, que recién se asoma al mundo laboral? Es un golpe al ánimo que muchas veces hace bajar los brazos o, en menor proporción, seguir buscando ese puesto que nos dé la bienvenida a pesar de nuestra corta edad y nuestra nula actividad previa.

No obstante, existen trabajos que no requieren experiencia previa para comenzar. De hecho, algunos estudios demuestran que hasta el 41% de los trabajos ofrecidos en el último año no exigían ningún tipo de trayectoria. Hay maneras de comenzar a trabajar, apenas nos asomamos al mundo.

Asistente de Salud Domiciliaria

La asistencia de salud a domicilio es un cargo que apareció en la época de la pandemia, y todavía hoy hay empresas que la solicitan para ayudar a sus pacientes. Aquellas personas que se dediquen a la atención de las personas tienen una demanda laboral importante, sobre todo para ayudar a aquellos que son dependientes o presentan alguna discapacidad.

En este rubro podemos detallar el cuidado de adultos mayores, servicio doméstico, o atención médica primaria. Los ingresos suelen ser interesantes, pero no hay que ignorar el compromiso y la responsabilidad: ese es un elemento importante para hacerse de un nombre a recomendar

Auxiliar de Medicina

Los auxiliares de medicina, aunque cueste creerlo, no necesitan de tanta experiencia previa. Y el motivo es porque en el mundo de la Medicina no solo trabajan especialistas en salud, sino que muchos apuntan al marketing, la atención al cliente, el trabajo de oficina, y otros.

Hay vacantes en este sentido, y tal vez haya que escudriñar más y hacer una búsqueda más detallada. Pero la oportunidad de conseguir un empleo en este rubro no es privativo de las personas con mucha experiencia previa.

Ayudante de veterinario

Los animales de compañía también necesitan de atención médica. Y los ayudantes de veterinario no necesitan años de experiencia para comenzar a trabajar. Hoy son parte del rubro más solicitado, ya que los profesionales necesitan asistentes que les permitan optimizar su trabajo diario.

Aquellos que consigan empleo en este rubro deben tomar la temperatura, organizar a los propietarios según el orden de llegada, y mantener el orden en la oficina en cuanto a elementos y papelería.

Representante de ventas

Se trata de gente que comercializa productos de otras marcas a cambio de un salario y una comisión de ventas. Lo más positivo: es un trabajo independiente y no es necesario cumplir con horarios tradicionales. Además, no hay una barrera de ingresos, por lo que todo depende de lo que uno mismo produzca.

Comercio online

Todo aquello que se vende o compra a través de las plataformas es una gran oportunidad para todos. Cada vez hay más empresas que están abiertas a abrir una tienda digital, para incrementar sus fuentes de ingresos.

Aquí es necesario hacer cursos al respecto, para entender el funcionamiento básico del mundo online. Pero una vez obtenido los recursos básicos, es cuestión de animarse e intentarlo.

Networking

Por último, y no menos importante, tenemos el networking. Se trata de la capacidad de entablar relaciones, conocer nuevas personas y detectar oportunidades en diferentes ramos.

Saber empatizar con los demás es una habilidad que permitirá monetizar los talentos, así que es momento de ponerlo en práctica.

Consejos primarios

Si bien existen numerosos trabajos que no precisan de experiencia previa, hay detalles que sí o sí hay que cumplir. Uno de ellos es la confección del CV, para lo que hoy existen páginas donde enseñan a realizarlo en modo correcto y actualizado.

La hoja de vida es esencial para que el comerciante potencial conozca en forma rápida nuestra historia y nuestros datos. Son muy pocos los que hoy pedirían un CV impreso en papel, mientras que desde hace años ha ganado terreno el Curriculum vitae digital.