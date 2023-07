Un reciente estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires se enfocó en indagar las razones detrás de la disminución del juego entre niños y adultos.

Los especialistas en desarrollo infantil del Área de Lenguaje del Hospital de Clínicas de la UBA llevaron a cabo un informe, revelando que alrededor del 50% de los padres se ven privados de tiempo para jugar con sus hijos, a pesar de reconocer la importancia de esta actividad.

Además, sorprendentemente, dos de cada diez padres no cuentan con el conocimiento sobre cuáles juegos son más adecuados para sus hijos en distintas etapas de su desarrollo.

Jorge Yacobucci, psicopedagogo, conversó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y reflexionó acerca la compleja situación que atañe a la crianza de niños en la actualidad y la vorágine laboral y de ‘vida acelerada’ que se experimenta al día de hoy.

“Es muy importante pasar tiempo con los chicos porque antes, cuando era niño me entretenía en la calle con otros chicos, por ahí vivíamos en una cultura en donde a lo mejor los padres se permitían no trabajar y pasar tiempo en la casa."

"Hoy en día es una realidad diferente, los chicos pasan mucho tiempo solos o pasan tiempo al cuidado de adultos que están ocupados, que están atendiendo cuestiones que no tienen que ver con estar mirándolos o compartiendo tiempo con ellos", reconoció el experto.

El psicopedagogo reconoció que “un niño que no tiene tareas, no tiene nada que hacer, está conectado a una pantalla durante una cantidad de tiempo que nunca se calcula. Nunca terminamos de darnos cuenta cuánto es y ahí lo que ven en las pantallas, no siempre está bueno, no siempre está pensando para ellos, alertó en torno a la soledad virtual en la que muchos de los chicos quedan confinados, con o sin conocimiento de sus adultos a cargo.

“Creo que, si bien no soy de la generación de Billiken, ni Anteojito, si los he tenido en casa, he accedido a esa revistas; sin embargo, cuando estás en la cola de un supermercado seguro encontrás en un stand con libros con actividades, con ejercicios, pasa que muchas veces creemos que es comprar el libro, comprar una caja de colores, dárselo al chico y seguir cocinando, limpiando, trabajando, pero no funciona de esa manera".

"Este tipo de cosas requiere que uno se siente con el niño, que despierte el interés por hacerlo, que el niño vea que hay un disfrute de eso, es la posibilidad también de hablar con los chicos, que cuenten cómo les va en el colegio, que cuenten qué les preocupa, porque el espacio de dibujo también es un espacio de diálogo”, destacó Jorge Yacobucci sobre, la manera correcta en la que deben integrarse padres y niños.

“Todos podemos escuchar, todos podemos jugar. No creo que un padre, por su condición, tenga menor o mayor predisposición para esto, creo que gracias a Dios hoy en día se está poniendo en discusión muchas de las cuestiones que permiten a los padres a inducirse con más protagonismo y con más proactividad en la crianza” aclaró el psicopedagogo en El Interactivo.

"Una recomendación fundamental para fomentar el juego en familia es establecer momentos dedicados exclusivamente para ello. Aunque la vida cotidiana pueda ser agitada, reservar tiempo para jugar con los hijos debe considerarse una prioridad".

"Ya sea mediante juegos de mesa, actividades al aire libre o simplemente jugando con juguetes, el vínculo que se establece y las lecciones aprendidas durante el juego son invaluables para su crecimiento".

"Otra sugerencia es involucrarse en los intereses de los niños y descubrir qué tipos de juegos les resultan más atractivos. Al estar atentos a sus preferencias, se pueden seleccionar juegos y actividades que los motiven y estimulen su imaginación. A su vez, esto fortalecerá el lazo emocional entre padres e hijos".

“El hecho que podamos discutir las licencias por maternidad y hacerlas extensivas a los padres, quiere decir que no solo la mamá va a tener que dejar de trabajar para estar con los chicos, sino también el padre. Está bueno que entendamos que la participación de los varones en la crianza ocupa el mismo porcentaje que ocupa la madre. Es una sociedad de 50/50 en donde se comparte un trabajo en común, con objetivos en comunes”, cerró el experto.

Repasá el video completo con la entrevista: