La situación de los que buscan algún lugar para alquilar es, en muchos casos, desesperada. Por eso, cada vez se inventan más formas ingeniosas de conseguir información o una mano amiga.

Este es el caso de Tamara Villalba. El Diario Jornada de Trelew compartió su historia. La mujer ofrece pagar un asado para cuatro personas a quien le consiga una casa para vivir con su familia, que consta de dos adultos, cuatro niños y dos mascotas.

Villalba, quien trabaja de maquilladora, se mudó de Puerto Madryn a Trelew en abril y desde hace dos meses busca un lugar para alquilar, pero no consigue. Si bien actualmente está en una vivienda rentada, tiene la necesidad de encontrar un espacio más grande porque, además de la familia, debe acomodar su estudio de maquillaje, pestañas y uñas.

“Se me ocurrió en forma de broma, pero no tan broma, hacer una publicación que le pagaba un asado a quien me diera información de un alquiler y concretarlo”, comentó en diálogo con Jornada Web.

El gran problema pasa, más allá de los precios en aumento, por la necesidad de que la casa sea espaciosa. La mujer contó que necesita al menos dos dormitorios, un patio, que acepte mascotas y que, además, quede cerca de la escuela de sus hijos, lo que complica la búsqueda.