Cefaleas en racimos: un dolor de cabeza persistente y más común en hombres

La doctora Fátima Pagani, neuróloga, se sumó al Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), y estuvimos hablando de cefaleas, haciendo énfasis en la cefalea denominada como en racimos. Esto nos dijo:

“La cefalea en racimos también se llama cefalea tipo cluster y se llama así porque en el 80 a 85% de los pacientes se manifiestan en forma de episodio. O sea, son periodos del año en los cuales hay como oleadas de dolor de corta duración. Generalmente, entre 15 a 60 minutos, es lo más frecuente que duren estos episodios de dolor de cabeza y se pueden tener varios por día. Generalmente, dos o tres, lo más habitual y esto ocurre en periodos de tiempo que pueden ser meses, semanas y después no ocurre más hasta que vuelve a aparecer otro periodo y es más frecuente, estacionalmente lo tenemos más en el otoño y primavera, pero básicamente son episodios, son salvas de dolor que aparecen después o desde el nacimiento o a determinada edad pueden empezar este tipo de cefaleas”.

¿Son congénitas o hay causas que favorecen la cefalea?

“No es algo que se da desde el nacimiento, suele aparecer entre los 20 y los 40 años, es cuando más frecuentemente aparece este tipo de dolor de cabeza. A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de dolores de cabeza, donde es más frecuente en las mujeres, la cefalea en racimos es más frecuente en hombres. Si bien tenemos pacientes mujeres, obviamente, con dolor de cabeza, pero la mayoría son varones. Sí, esto es algo que es muy distintivo en la diferencia de otros tipos de cefalea. Y otra cosa es importante... y que la hace diferente a otros tipos de cefalea es que no estamos hablando que son los síntomas autonómicos”.

“Estas cefaleas entran dentro de otras cefaleas. Además del dolor de cabeza, vamos a tener quizás que se tapa la nariz o que se pone el ojo colorado o que hay más lagrimeo, que hay sudoración, a veces se cae el párpado. O sea, no es solamente el dolor, las crisis de dolor, sino que estos síntomas acompañan estas salvas de dolor”, dijo la entrevistada.

Tratamiento

“Curiosamente, este tipo de dolor de cabeza responde muy bien al oxígeno. Cuando nosotros tenemos pacientes que vienen con este cuadro, lo primero que hacemos es ponerle el oxígeno y muchos pacientes mejoran. Después, obviamente, el oxígeno lo asociamos a algún tipo de analgésico. Los que suelen responder más frecuentemente son los triptanes, que son analgésicos no comunes, o sea, no es ibuprofeno, no es ketrol, que es un tipo específico de analgésico. También podemos usar otros tratamientos que se usan todos los días que se llaman preventivos. Y dentro de los preventivos, el que responde es el verapamilo que es una droga para la presión arterial”, explicó la médica.

La eficacia del oxígeno

“Es algo que vemos muy frecuentemente, o sea la máscara el 100% unos minutos y la intensidad del dolor disminuye bastante, o sea no te digo que te la saque, pero sirve si estamos hablando de periodos de dolor que son muy intensos, donde el paciente realmente se quiere arrancar la cabeza”.

“Cuando hablamos de dolor, muchas veces el dolor es un dolor referido, o sea, nos duele porque hay una dificultad en algún lado y ese dolor se traslada a otros lados. En muchos tipos de dolor, la cefalea no es la causa del dolor, pero sí aporta y muchas veces pacientes con cefaleas que tienen rectificación sabical. No es la causa de la rectificación, pero si mejoramos eso puede que ayude más que nada las cefaleas tensionales, no tanto las de tipo clústeres”, resaltó Pagani.

Cómo prevenir los períodos de cefalea

“La mayoría de las personas tienen las formas episódicas que son estas que decíamos, ¿no? Dos semanas a tres meses al año, episodios de dolor, bueno, durante ese periodo se trata de evitar desencadenantes. Todo lo que es histamina, liberación de histamina, por ejemplo, lo que es el calor extremo, hay pacientes que se les pasa cuando miran televisión lamentablemente, digamos todo lo que es desencadenante, es muy propio de cada persona, pero está muy descrito el tema el alcohol y el tabaco, los principales desencadenantes para este tipo de dolor de cabeza”, concluyó la neuróloga.

Producción Periodística: Sebastián Peralta – Fernando García