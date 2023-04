En un fallo referente contra el bullying escolar, la Justicia de Corrientes ordenó a tres adolescentes abstenerse de agredir física y verbalmente a un compañero y dispuso, además, tratamiento psicológico para todos los involucrados.

Alejandro Castro Santander, psicopedagogo, director del Observatorio de la Convivencia Escolar y fundador de la Alianza Anti Bullying Argentina, opinó en el programa Metaverso de Ciudadano.News sobre lo sucedido y remarcó: “A mí me pareció muy bien y me pareció excelente la difusión, pero en realidad hay distintos casos a través del tiempo que han llegado a la instancia de judicialización”.

La instancia judicial significa “que no se han resuelto en el ámbito propio donde debería ser, que es la escuela, y ha pasado a otro lugar donde en realidad uno siempre espera que no pase”, explicó.

En tanto, el especialista confirmó que a veces un fallo como el de Corrientes no corta con el bullying: “Hemos visto casos donde terminan más perjudicados todavía, porque es como que tuvo que intervenir la madre para buscar justicia y, a nivel más anónimo a través de las redes sociales puede caerle una catarata de burlas relacionadas con que ‘tuvo que salir tu mamita a defenderte’”.

No obstante, Castro Santander consideró que esta sentencia “es un buen precedente para estos temas cuando no se actúa como se debe”, y comentó que en algunos países “tienen multas altísimas cuando una institución no actúa como corresponde”.

En ese contexto, hizo hincapié en “no estar esperando el mal final de la película sino ver cómo hacemos para prevenir de manera temprana todo este tipo de cosas y la mejor prevención siempre tiene que ver con la educación de la dimensión socio-afectiva de todos los estudiantes en general, y después de estar muy atentos a casos donde hay indicadores que tal alumno puede estar sufriendo o puede estar ejerciendo algún tipo de violencia contra un compañero”.