Casi el 10% de los trabajadores tienen más de un empleo. Esto surge de un informe de Ecolatina que remarca que esa tendencia creció un 25% desde 2018.

“El pluriempleo también está vinculado a la necesidad de sostener determinado nivel de vida, ya que muestra un crecimiento marcado en deciles más altos”, explicaron. “Esto agrega evidencia en que la Argentina no tiene un problema de empleo sino de calidad del mismo: ingresos bajos estimulan la participación en el mercado de trabajo y lo que no ajusta por cantidades no solo ajusta por precios sino que también por bienestar, reduciendo tiempo de ocio y de educación, por ejemplo”, comenta el informe.

Respeto a la Población Económicamente Activa (PEA), el reporte comenta que alcanzó el 48,3% en el primer trimestre del año. Si bien es un valor elevado, pero esto no se transforma directamente en un aumento de desempleo.

La tasa de desocupación está por debajo del 7%. Al mismo tiempo, el 45% de la población tiene empleo. Sin embargo, no todos los datos son alentadores.

El ingreso de los trabajadores muestran un retroceso cercano al 20% desde 2017, encontrándose un 6% por detrás de la inflación de manera mensual y un 113% anual. Los aumentos conseguidos en las paritarias fueron rápidamente alcanzados por la inflación que, según distintas consultoras, podría tener dos dígitos en agosto.

“La calidad del empleo aparece también en el centro de la escena: desde 2018 sólo uno de cada cuatro empleos creados fue bajo la categoría de asalariados registrados, el resto operan bajo la informalidad y/o cuentapropismo”, recalcó Ecolatina.

Considerando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que publica Indec, el informe recalca que casi 1,15 millones de personas de la población de referencia tuvieron más de un trabajo en el primer trimestre de 2023, lo que representa el 8,6% de los ocupados.

“De esta manera, prevemos que a lo largo del año la cantidad de personas con más de un empleo alcance los 1,4 millones (más del 10% de los ocupados), superando los dos millones si extrapolamos este valor a la población total”, continua el informe.

El 60% de las personas con pluriempleo son mujeres y casi la mitad menores de 40 años. Al mismo tiempo, uno de cada tres “pluriempleados” tienen entre los 30- 40 años.

“El pluriempleo no es únicamente una respuesta que sirve para evitar caer bajo la línea de la pobreza o salir de una situación de vulnerabilidad, sino que también tiene que ver con multiplicar los esfuerzos para sostener un determinado nivel de vida”, indicó la consultora.