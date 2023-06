Campaña para promover la adopción de niños mayores a 6 años

Las adopciones, un enorme capital social cuando todo funciona correctamente, haciendo que este acto de amor y grandeza lleve plenitud a las vidas de los padres y los niños, distan mucho de funcionar como debieran, en muchos casos por burocracias interminables, por disposiciones que en lugar de facilitar terminan dificultando el proceso, y en muchos casos llevando a desistir a quienes están a la espera. Y particular es el caso de los niños de ya cierta edad, que parecen quedar fuera del esquema de preferencias.

Claudia Portillo, abogada especialista en Derecho de Familia, habló de la campaña para promover la adopción en niños mayores en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news): “Estoy a cargo del Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción de la Provincia de Buenos Aires, ya hace unos años, y la tendencia es que aproximadamente el 90% de los postulantes se ofrece para hacerlo en niños muy pequeños, de 0, 2 o 3 años, y sanos", mientras que "los niños que tienen alguna problemática de salud, los grupos de hermanos y los nenes más grandes, me refiero a 9, 10 años, tienen menos posibilidades de ser adoptados".

A la hora de exponer las razones, indicó: “Hay muchos mitos, prejuicios, muchos miedos a la adolescencia, lo que esta implica. Es un momento complejo de la vida, es un momento en donde uno está buscando entre pares cómo quiere ser, cómo se para en la vida.

Está viéndose y reflejándose en los adultos que tiene alrededor y la gente tiene algunos miedos y algunos prejuicios y mitos sobre esa particularidad en esa instancia de la vida".

Pero no es solo eso, sino que la profesional explicó que "más allá del miedo a los adolescentes, hay algunas cuestiones que vienen de los mitos que hay en relación a la adopción.

La gente piensa que adoptando niños más pequeños les va a ser más fácil hablar de sus orígenes, lo cierto es que aun cuando un niño es adoptado a los 2 o 3 años, siempre habrá que trabajar diferentes aspectos que hacen a la identidad de origen, con lo cual esto va a hacer diferente la forma de abordarlo, pero va a estar siempre presente. Sabemos que esa familia por adopción va a tener que ser muy amplia, elástica, empática con ese niño que ha pasado por una situación de vulneración de derechos y que va a querer en algún momento hablar de su familia de origen. Con lo cual estos miedos, que hacen que reduzca considerablemente la edad, es realmente un mito".

La campaña

“En cuanto a la campaña, hemos hecho una campaña en estos 2 últimos años de "Adoptar es Construir Familia", pero por sobre todo algo interesante y valioso, la comunidad de familias por adopción se han movilizado generando esta campaña de adopte chicos grandes, y es muy valioso, porque desde allí surgen datos, experiencias, surgen acompañamientos que son muy nutridos, y surge toda la idea de que se puede lograr ser mamá o papá por adopción de un niño o niña más grande", reflexionó Portillo.

Además, dejó una pauta muy interesante para las familias: “Tenemos que pensar que quien se postula para un bebé va a tener que trabajar su proyecto adoptivo, vamos a tener que evaluar esa capacidad adoptiva, porque quizás quien se postula para un bebé no está en condiciones de abrir las puertas de su casa, de cuidar, amar, de tolerar la diferencia, la extrañeza de ese otro ser".

Entonces lo primero que se necesita es evaluar que haya capacidad parental adoptiva, que haya lo suficiente, lo necesario para prohijar de forma saludable y duradera; "si encontramos eso, el encuentro entre esos dos extraños, porque puede que se endulce mucho pero el día que conocemos a ese otro ser, es un extraño, no se lo conoce, no saben lo que les gusta, y en eso los efectores del Estado, el Poder Judicial, los registros adoptantes, los servicios locales deben disponer de un plan de vinculación, un plan que va a comenzar por contarle a estos adultos quiénes son estos niños, contarle a ese niño que hay adultos que quieren brindarle un espacio familiar",

La coordinadora de la campaña, dejo muy claro que "el niño tiene que aceptar esa propuesta, porque hay niños que no quieren ser adoptados y esa es una realidad, y hay otros que lo hacen pero con cierto reparo, con cierta distancia, porque la verdad es que son niños que vienen de situaciones muy sufridas".

Por ello destacó que hay que ser pausados, tolerantes, esperar el tiempo adecuado para poder presentarle esta familia. "Luego de esta presentación sigue un proceso de vinculación.

Un proceso de conocimiento mutuo que incluye una merienda, salir a ver una película, salir a una plaza y de a poco ir incluyéndolo en la vida cotidiana, hasta que finalmente ese niño pueda ir a pasar una tarde, una noche, un fin de semana con esa familia. Todo esto es muy de a poco", agregó.

“Ahora sigue con menor frecuencia lo de devolver al niño, pero por varias cosas, primero porque hace 100 años el sistema y el mecanismo de adopción era otro, la mirada sobre la infancia era otra, se los trataba como cosas, como objetos, hoy todos tenemos claro que son sujetos con derechos, tienen una protección especial y en ese sentido esto que llamamos procesos excluyentes, que son estas famosas devoluciones, cómo se evitan, se evitan haciendo evaluaciones de las personas que quieren prohijar por adopción, pero por suerte hay cada vez menos", completó Portillo.

Cualquier información adicional se puede encontrar en la página de la Suprema Corte: www.scba.gov.ar, buscando guarda y adopciones. Fernando Savore, vicepresidente de Confederación General Almacenera Nacional, explicó qué pasa con el aumento de precios en los negocios: “En principio explicar que el 80% de la mercadería que ven en cualquiera de nuestros comercios, la compramos en los mayoristas, no tenemos relación directa con los grandes monopolios o las fábricas importantes".

"Pasa que pasa lo mismo que al consumidor, nosotros vamos a reponer la mercadería y todos los días estamos yendo a un mayoristas distinto, un día vamos al de comestibles, otro día al de limpieza, otro día al de galletitas, otro día la fiambrería y venimos con una factura donde uno recorre ítem por ítem y encuentra que los cambios de precios están, o sea hoy más de 1 hora le estamos dedicando por día a cambiar precios, y nunca llegamos a estar actualizados"

“Tenemos algunas distribuidoras que nos pre-avisaban que la semana que viene había aumento, y uno trata de provisionar o reponer como para que el aumento no sea tan de fuerte impacto, pero ahora no hay más avisos. Pero más allá de todo este grave problema que estamos viviendo es el tema del bolsillo del consumidor, ya no saben con cuánta plata ir a comprar.

Vemos ejemplos que te dicen, cuánto sale el kilo de azúcar, 700 pesos, y la señora te pregunta si hay posibilidad de poder llevar medio kilo, nosotros abrimos el paquete y lo fraccionamos, es más, como familia tomamos la iniciativa, si bien tenemos el paquete de kilo tradicional histórico también tenemos la azúcar fraccionada por medio kilo para evitar que la gente tenga que pasar por la vergüenza de pedirlo.

“Yo vivo, trabajo y me consideraba de clase media, mi barrio es de clase media y uno ve que la gente empieza a cambiar la conductas de compras, que hace tiempo lo venimos notando, que el 15 es fin de mes. El tema de los cambios de marcas, me pasa que tal vez en los primeros días del mes, la familia llevaba esa caja de arroz amarillo, que tiene un pajarito, porque siempre consumieron ese arroz, pero esa está arriba de los 600 pesos, es como que lo discontinúan, buscan tal vez un arroz largo fino que es más barato, así ocurre con muchas cosas.

Hay una yerba que viene en cajita, la calidad de la yerba es muy buena y por otro lado la practicidad de servirla en el mate, se vendía muy bien, pero hoy esa yerba está arriba de los 900 pesos el medio kilo. Yo trabajo solo la tradicional porque las demás no se venden, entonces para qué tener mercadería que no tenga rotación. Lo que uno trata es de adaptar el negocio en función de la compra del cliente. El fraccionado en mi negocio es cada vez mayor.

“Hay muchas empresas que han cambiado el formato o han reducido los packaging, uno compra un paquete de galletitas y el paquete tiene menos cantidad. Tal vez lo hacen para sostener los precios, por alguna forma crear un código para salir del formato de precios justos, porque ahí hay un detalle, el formato de precios justos, que lleva bastante meses en el hipermercado, casi con 2 mil productos, eso que parecía un boom, no ayudó en nada a bajar el costo de la inflación, porque hay algo que sorprende en lo que dio el INDEC en este mes que dice que en alimentos fue un 5,8 cuando el mes anterior había dado un 10,2.

Y a nosotros que a través de las boletas semana a semana no nos da un 5,8, al contrario, nos da un 10,8. Nos sorprende que el INDEC en alimentos diga que ha bajado casi al 50% la inflación. Esa no es la realidad del día a día, no es la realidad del bolsillo del consumidor”.