Muchas veces al mes vamos al cajero automático. Ingresamos con nuestra tarjeta (en el mejor de los casos, cuando las puertas sí funcionan), metemos el plástico en el aparato, y tecleamos. El deseo es simple: un par de billetes, que se descuentan de nuestro saldo. Listo el trámite. Nos vamos a casa.

Pero muchas otras veces, también podemos ser víctimas de estafas, y desde el cubículo del cajero nos quedamos helados. Alguien, desde el otro lado, metió mano en nuestra cuenta. Y no tenemos lo que creíamos tener.

Pero existen maneras de evitar estos engaños. Uno de ellos es el skimming, con el que se reproducen físicamente los datos de las tarjetas y, así, obtener la información de la banda magnética del plástico. El otro se denomina carding, y no es otra cosa que enviar enlaces engañosos al usuario, para compilar datos esenciales.

Cómo evitar ser estafados

Antes de operar con un cajero específico de un banco, conviene tomar nota de los pasos a seguir para cubrirnos legalmente. Estas medidas son:

-No alejarse del cajero

-No irse del cajero si no sale el dinero

-Mantener el código PIN en un sitio seguro

-Cubrir con la mano el teclado físico del cajero



-Usar el cajero a horas adecuadas

-Esperar a que haya gente alrededor

-Revisar bien el cajero antes de sacar la plata

-Conservar comprobantes y facturas

Si alguien sospecha haber sido víctima de una estafa en un cajero automático, hay que comunicar inmediatamente al banco para informar la situación, y de esta forma tomar medidas necesarias para proteger la cuenta.