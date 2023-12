Bahía Blanca: crónica de un día de llanto, gritos, muertes y destrucción

Este martes, las puertas del Club Bahiense amanecieron con carteles de apoyo a las familias de los fallecidos por el temporal. El organismo es, precisamente, el lugar donde 13 personas perdieron la vida luego del feroz temporal que se abatió sobre la ciudad de Bahía Blanca, este último sábado 16 de diciembre.

Los carteles pegados en las puertas del club lo dicen todo. Escritos con una caligrafía infantil, son una lista de los nombres de las personas que perdieron la vida luego del derrumbe de las paredes y techo del lugar. Es que no será fácil sobreponerse a semejante desastre meteorológico.

"Fuerza, familia del patín", dice una de las notitas pegadas al portón de ingreso. "Fuerza, profes, estamos con ustedes", dice otro papel. "Nuestro más sentido pésame por los fallecidos", dice otro. "Fuerza, Bahiense", indica otro más. "Siempre presentes", dice otro, con los nombres de quienes ya no están.

Fuentes de la investigación indicaron que entre los fallecidos hay un niño de 5 años, su papá y sus dos abuelos maternos. Su hermanita fue dada de alta, pero su mamá sigue en terapia intensiva: es uno de los heridos que se encuentran en el peor de los estados.

En medio de los velorios e inhumaciones de las víctimas, este martes aparecían también los testimonios en primera persona de lo sufrido. "Vi cómo se infló el techo", dice Tatiana, quien se salvó de morir aplastada porque se tiró "abajo de un escalón de madera de la tribuna, justo cuando se estaba por caer la pared".

La mujer relató que "cuando vi que se caía me tiré abajo del escalón de madera. No sé de dónde saqué tanta lucidez para actuar. Todos se tiraron para adelante, yo me tiré abajo de la tribuna, atrás. No puedo creer cómo no tengo nada". Tatiana había ido al club para ver patinar a su hijita, que también resultó ilesa.

El primer indicativo de que las cosas no andaban tan bien fue cuando "empezó a caer agua en nuestra espalda. Ahí vi cómo se infló el techo y se cayó el paredón, por lo que me tiré abajo de la tribuna. Se me cayó el tablón de la tribuna encima de mi espalda con todos los escombros. Cuando abrí los ojos solo respiraba polvo, todo estaba oscuro y había mucha agua".

Cuando se recuperó, la mujer volvió a ubicar a su primo, que estaba sentado al lado suyo. "Ya estaba sin vida", explica Tatiana, del mismo modo que otras personas cercanas a su familiar. "Llevaban muchos heridos al centro de la pista", explica, con dolor. Los restos de su primo fueron velados en calle Estomba, de Bahía Blanca, y recibieron sepultura este martes en el cementerio municipal de Bahía Blanca.

En esa misma sala se velaron los restos de Norma Gladys Nieto, de 61 años. A pocas cuadras de allí, en otra casa velatoria, despidieron a Luis Alberto Pérez, de 67 años, a Juana Danszyt, de 67, a Benicio Baldi, de 5 años, a su papá Rubén, de 45 y a Adriana Contento, de 63. Todos ellos perdieron la vida con el derrumbe del Club Bahiense del Norte.

Investigación en medio de la tragedia

Cristian Aguilar es el fiscal encargado de la causa, y asegura que "prontamente vamos a tener informes preliminares sobre las causas del colapso". Esto se resolverá a partir del trabajo de un equipo pericial en el que participan ingenieros de la Universidad Nacional del Sur y el Colegio de Ingenieros.

Cristian Aguilar, fiscal de la causa que investiga la responsabilidad por la tragedia del Club Bahiense

"La primera visita que hicimos fue apenas terminada la tormenta. Esta de ahora es la tercera, a plena luz del día, para tener un panorama más claro de lo que sucedió", explica Aguilar. En esta última inspección participan los profesionales "con quienes conformamos una junta para hacer una pericia más amplia, que nos permita determinar qué pasó", agrega.

El objetivo, según detalla el fiscal, es determinar si hubo comisión de delito. De ser así, las imputaciones que podrían corresponder son las de "homicidio culposo, o estrago culposo".

Aguilar dijo que aún no se avanzó con la investigación de las habilitaciones o la existencia de salidas de emergencia porque "lo primordial ahora es determinar la mecánica del hecho que terminó con 13 personas fallecidas y si esta tragedia podía evitarse o no".

Con información de Télam