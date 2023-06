Atención: 5 tips muy simples para ahorrar nafta y gastar menos

En momentos donde los precios de la nafta aumentan mes a mes, todos buscamos formas de reducir los gastos en combustible sin tener que renunciar a la comodidad que nos brinda el auto.

Existen algunas estrategias simples, pero efectivas, que pueden ayudarnos a maximizar la eficiencia de nuestro consumo y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del medio ambiente.

En este artículo, repasamos cinco consejos prácticos que te permitirán ahorrar nafta y hacer un uso más inteligente de tu vehículo. Desde técnicas de manejo hasta recomendaciones sobre mantenimiento y planificación de rutas, descubrirás cómo aplicar estos consejos en tu día a día para tener un impacto positivo en tu bolsillo, detalla el sitio El Destape. A saber.

Usar correctamente la caja de cambios

Este aspecto es crucial cuando se trata de aprender a ahorrar combustible tanto en ruta como en la ciudad. Si cambiás las marchas cuando el motor está acelerado o a altas revoluciones, el consumo se disparará y tendrás que parar en la estación de servicio antes de lo esperado.

Prestá atención al sonido del motor y evitá que se vuelva más ruidoso de lo normal. Debés cambiar las marchas a partir de las 2.000 rpm en lugar de las 3.000 o 3.500 revoluciones. De esta manera, no solo ahorrarás combustible, sino que también evitarás sobrecargar el motor y, por consiguiente, evitarás una visita anticipada al taller mecánico.

Incluso hay algunos autos que te indican en el tablero a través de una señal luminosa, cuándo es el mejor momento para meter un cambio hacia arriba o hacia abajo. Una vez entendido cómo funciona, el hábito se adquirirá fácilmente.

Utilizar correctamente la primera marcha

Tanto en cajas de cambios manuales como automáticas, las marchas primera y segunda son las que requieren más fuerza para mover el automóvil. Esto significa que consumen más combustible para desplazar la tonelada o tonelada y media que pesa tu vehículo.

Es crucial, por lo tanto, utilizar la primera marcha (que tiene un rango de revoluciones más corto que las demás) únicamente para iniciar el andar del auto y, a continuación, cambiar rápidamente a la segunda marcha. De esta manera, evitarás que el motor supere las 3.000 rpm en primera marcha (lo cual es bastante común) y optimizarás el consumo de combustible.

Verificar la presión de los neumáticos

Continuando con los puntos a mejorar en la conducción en la ciudad para ahorrar combustible, debés tener en cuenta que la presión de los neumáticos es fundamental para economizar. ¿Por qué? Porque un neumático desinflado tiene un área de contacto más amplia con el asfalto, lo cual aumenta la resistencia y, en consecuencia, el consumo de combustible.

Si alguna vez anduviste en bicicleta, seguro notaste que cuando los neumáticos están desinflados, te cuesta más esfuerzo avanzar en comparación a cuando están inflados correctamente. Lo mismo ocurre con tu motor: necesita más combustible para mover el automóvil.

Verificar la presión de los neumáticos una vez por semana o cada 10 días es lo ideal. Recordá que la presión adecuada se encuentra especificada en el Manual de Usuario o impresa en el marco interno de la puerta de tu automóvil, generalmente del lado del conductor.

Apagar el motor cuando no esté en uso

En la actualidad, muchos autos modernos están equipados con el sistema Stop&Start, que apaga el motor cuando el vehículo está detenido y no se está presionando el pedal del embrague ni el acelerador. Este sistema se utiliza para ahorrar combustible. Si tu auto no cuenta con esta función, no te recomendamos intentar imitarla, ya que el motor no está diseñado para eso y consumirá más nafta cada vez que lo enciendas.

Sin embargo, sí te recomendamos apagar el motor cuando sepas que estarás detenido por un período prolongado, como al esperar en un semáforo o al esperar a alguien. Además de ahorrar combustible, también contribuirás a reducir la contaminación del aire.

Planificar una ruta de viaje óptima

Los días en que utilizábamos GPS con mapas que no tenían información en tiempo real sobre el tráfico han quedado atrás. En la actualidad, aplicaciones como Google Maps o Waze son grandes aliados para encontrar la ruta más rápida y con la menor distancia posible, lo que se traduce en un menor consumo de combustible.

Antes de encender el motor (es importante que no esté funcionando mientras buscamos en el teléfono para evitar un consumo innecesario de combustible), ingresá la dirección a la que deseás ir y activá las notificaciones de voz para no perderte ninguna indicación y evitar gastos adicionales de combustible.

Aquí, un video explicativo de los consejos para ahorrar: