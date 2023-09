Asedio telefónico le costará 300 mil pesos a una compañía telefónica

Un hombre de Viedma se cansó de recibir llamadas de la empresa Movistar para ofrecerle promociones, a pesar de estar inscripto en el Registro nacional 'No llame'. Por eso, inició una acción judicial contra la compañía y logró que le reconocieran una indemnización de 300 mil pesos por daño moral y punitivo.

El hostigamiento telefónico duró más de tres meses

El hombre tenía dos líneas de celular una personal y otra de trabajo. Ambas estaban registradas en el sistema 'No llame', que impide que las empresas llamen a los usuarios para ofrecerles productos o servicios. Sin embargo, entre enero y marzo de este año, recibió 24 llamadas de Movistar desde un número privado, que no podía bloquear. Cada vez que atendía, le pedía al operador que lo sacara de la lista y le prometían que no lo volverían a llamar.

Fuente: Pexels

El hombre juntó pruebas y presentó la demanda

Ante la insistencia de las llamadas, el hombre decidió juntar pruebas para iniciar una demanda contra Movistar. Para ello, hizo capturas de pantalla de las llamadas y grabó algunas conversaciones. En una de ellas, se escucha claramente que el operador dice que llama desde Movistar y le ofrece una bonificación. Con estos elementos, el hombre presentó una demanda por menor cuantía en el Juzgado de Paz de Viedma.

La respuesta de Movistar fue negar las llamadas y decir que el hombre ya no era cliente suyo, sino que había portado su línea a Claro S.A. Además, dijo que no se podía probar que las llamadas fueran suyas, porque figuraban como número oculto. Sin embargo, estas excusas no convencieron al juez, que valoró las pruebas aportadas por el hombre y consideró que se trataba de una relación de consumo.

El juez aplicó la Ley 26.951 de Registro Nacional 'No Llame', que prohíbe llamar a los usuarios inscriptos en el sistema y obliga a las empresas a consultar el listado antes de hacerlo. Así, determinó que Movistar había violado el deber de trato digno hacia el hombre y le había causado un daño moral por el hostigamiento telefónico. Por eso, le impuso una doble indemnización: una por daño moral y otra por daño punitivo, para desalentar este tipo de conductas. El monto total fue de 300 mil pesos.