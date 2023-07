Argentino redujo a un delincuente que lo amenazó con un arma en Viña del Mar

Un video que se difundió en las redes sociales muestra el momento en que un argentino, llamado Alfonso Bonaparte Giménez, mantenía sometido a un delincuente. Según contó el joven, el ladrón lo amenazó con un arma blanca e intentó robarle el celular en una plaza de Viña del Mar, una ciudad de la región de Valparaíso, a unos 120 kilómetros al noroeste de Santiago.

“Me llamo Marcelo Alfonso Bonaparte Giménez, turista argentino. Estoy reteniendo a este hombre porque me amenazó con un arma. Pido al personal de la Embajada argentina que por favor intervenga. Soy un turista, estoy alojado en Santiago de Chile”, dijo el argentino, mientras inmovilizaba al delincuente y otro ciudadano lo grababa con su teléfono celular.

El hombre retenido gritaba y pedía ayuda a las personas que se acercaban al lugar del hecho. “Mira como me tiene, no he hecho nada”, decía tratando de que alguno de los presentes lo ayudara a escapar.

Según relató Bonaparte Giménez, el sospechoso agredió primero a una mujer, quien afirmó que era su pareja, por lo que él salió en su defensa y en ese momento el asaltante le arrebató el teléfono celular. “Es mi polola (novia)”, se excusó el delincuente, mientras forcejeaba para poder zafarse.

El joven argentino volvió a mirar hacia la cámara y agregó: “Estoy ejerciendo mi derecho a legítima defensa, el señor me quitó el celular de la mano”.

Por su parte, la mayor Ingeborg Villa, de la 1ra. Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, informó a la prensa que el delincuente detenido tenía varios antecedentes penales y detalló: “Tiene bastantes reiteraciones; nueve reiteraciones por distintos delitos afines al que cometió, como robo, uso de arma blanca, entre otros”. Quedó formalmente detenido por el delito de “robo con violencia”.

En tanto, el tribunal de Viña del Mar ordenó la prisión preventiva del delincuente y 40 días de plazo para la correspondiente investigación.