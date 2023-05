Santiago Pissani.

La brutal golpiza que le dio el empresario y excampeón de artes marciales Santiago Pissani a un repartidor de 23 años por entregarle tarde un pedido impactó a los vecinos de la calle Barrufaldi de Posadas, Misiones.

Un testigo grabó el ataque desde una propiedad aledaña y difundió en las redes sociales el video, que se convirtió en una prueba determinante de la agresión por la cual la Justicia ordenó la detención del hombre de 55 años.

Las imágenes capturadas desde la ventana del inmueble retratan cómo Pissani, luego de negarse a pagar por la comida, discutir y quitarle el casco al trabajador, lo derribó y se montó sobre él. En la grabación se ve cómo lo presionó contra el pavimento y lo golpeó repetidamente con las manos en el rostro. Precisamente, una fotografía divulgada más tarde por el joven dio cuenta de las lesiones que el joven sufrió en un ojo, la nariz y el pómulo izquierdo.

Según trascendió, el ataque tuvo lugar el martes 2 de mayo en la madrugada, cuando Pissasni, que es excampeón de judo y de lucha grecorromana, se molestó porque el repartidor de pizzas, identificado como Sebastián Osvaldo, habría realizado la entrega de su pedido fuera de tiempo.

Osvaldo contó que al ser golpeado por el empresario intentó escapar y vio caer un cuchillo tipo serrucho que llevaba consigo el agresor, el cual fue secuestrado más tarde por la Policía. También acusó al hombre de haberlo amenazado de muerte antes de que pudiera retirarse del lugar. “Me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo”, le habría dicho.

“Pensé de todo, que no salía vivo de ahí. Tenía miedo de que rompa la mandíbula, que me deje tirado, noqueado, no sé si muerto”, dijo Osvaldo.

A raíz de lo ocurrido, el titular del Juzgado de Instrucción N°2 de Posadas, Juan Manuel Monte, ordenó la detención de Pissani. Una vez concretado el arrasto, el hombre será citado a indagatoria y se le iniciará una causa penal por el delito de “lesiones”.

La versión de Pissani

El portal Misiones Online difundió un audio que Pissani le envió a un amigo luego del incidente con el repartidor, en el que dio su versión respecto de lo ocurrido.

“Pido una pizza en Weep Pizza y me tardan dos horas, literal. Cuando llega la pizza llega toda fría. Entonces, le digo (al repartidor): ‘Dos horas me tardaste la pizza y viene fría’ (...) Agarro y le reviento la pizza contra el piso y le digo que se la lleve al dueño para que se la meta en el orto”, comienza el mensaje de voz.

Según Pissani, su actitud hizo enojar al repartidor, que se manifestó preocupado porque los dueños del local le iban a hacer pagar a él la mercadería. “Le dije: si te descuentan la pizza a vos, vení mañana y yo te doy la plata”, continuó su y concluyó: “Entonces me dice: ‘No, te voy a cagar a trompadas’ (...) Y baja y me tira una patada. Y cuando me tira la patada, ya sabés lo que pasó: voló en el aire, cayó de cabeza contra el piso y se comió una garroteada. Lo que pasa con todos los boludos que me quieren pegar”.