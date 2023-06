Un llamado a la acción: Día Mundial del Medioambiente

Cada 5 de junio, a partir de 1973, se celebra esta fecha establecida en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y está motivada en que se llevó adelante, entre el 5 y el 16 de junio, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (CNUMAH), popularmente llamada conferencia de Estocolmo, primer encuentro organizado con el fin de abordar las cuestiones medioambientales y desarrollar políticas internacionales relacionadas con ello.

Sebastián Melchor, director de Recursos Naturales, reflexionó: “Pensar en el diálogo, pensar en estas fechas es pensar en la necesidad que tenemos como generación de poder afrontar el desafío de pensar el medioambiente. Recordemos lo que dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, hacer un uso racional de los recursos naturales y preservarlos para que las generaciones futuras también puedan disfrutarlo y aprovecharlos en términos de las posibilidades de desarrollo y lo que eso significa, con lo cual hay que pensar en modelos productivos que sean racionales, que no usen más de lo que las futuras generaciones van a necesitar".

En su diálogo con El Interactivo de Ciudadano News (lunes a viernes de 12 a 14 horas), sostuvo que “hoy tenemos el ejemplo, el cambio climático ha llegado y sobre el cual tenemos que cambiar nosotros, ser más eficientes en el uso del recursos hídrico, porque este está escaseando y va a escasear, por lo tanto hay que ser más eficiente en el uso, no lavar las veredas con agua, no hacer largas duchas debajo del agua.

Distintos comportamiento que tenemos que empezar a tomar que nos pueden permitir y posibilitar de manera concreta y real hacer un uso racional de nuestros recursos, un aprovechamiento eficiente de los recursos que son los limitados y los finitos".

El funcionario consideró que “Muchas empresas han mejorado su manejo de temáticas ambientales hacia el interior, generando políticas importantes, porque la sociedad lo está exigiendo, con lo cual el ciudadano, el consumidor está más informado y va tomando decisiones con mayor nivel de información y se castiga en términos comerciales y publicitarios a aquellas empresas que no lo hacen", y por lo tanto, "es un desafío que tanto en el sector público como en el privado tenemos un rol y en eso tenemos que caminar".

“Un tema puntual como el de minería, merece un debate razonable, sano y real", explicó Melchor, ampliando: "con estas condiciones me refiero a que debe ser transparente, sin populismo, sin atajos, son debates complejos para la sociedad porque hacen falta determinados minerales para la transición energética, ya no una transición deseada sino una transición energética deseada, esto quiere decir que sin transición energética va a ser muy difícil el mundo en donde van a vivir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos".

Hoy hay tecnologías y desarrollos tecnológicos que han mejorado los niveles de eficiencia y han bajado las emisiones, generando nulidades en los impactos que hace décadas no existían. "Esos debates hay que hacerlos muy ubicados, muy circunscriptos para que sean sanos para la sociedad, para tomar decisiones de manera informada, de eso se trata y esa es la búsqueda que tenemos que tener, porque hay debates que nos están llegando y que necesariamente las sociedades deben abordar para encontrar una síntesis que nos permita mejorar nuestras condiciones de vida de nuestros conciudadanos y también la posibilidad de desarrollo de nuestros hijos", remarcó.

“Van pasando los años y cada vez más es más importante el Día del Medioambiente. Venimos de compartir con escuelas y la verdad que los niños y jóvenes están cada vez más comprometidos, han hecho del compromiso con el medioambiente ya no una cuestión decorativa o festiva para determinados días, sino algo que hace a su comportamiento habitual, hacen en el uso racional y a reclamar a su familia ciertos comportamientos racionales con respecto al cuidado de algunos recursos como el agua, los residuos".

Lo vemos cuando salimos a los espacios públicos en donde hay mucha gente y vemos un comportamiento positivo que los jóvenes son los que impiden que la basura esté en el suelo”, completó el responsable provincial del área.

Producción periodística: Daniel Gallardo