Prime Video sube sus tarifas en Argentina: cuándo y cuánto

El servicio de streaming de Amazon anunció que a partir de 2024 aumentará el precio de su suscripción mensual para los clientes argentinos. la suba se debe a los cambios en el dólar tarjeta y a la nueva resolución de AFIP que aplica una percepción del 133% a los consumos en divisas y a los servicios digitales.

Qué cambia en el precio de Prime Video

Según un correo electrónico que recibieron los usuarios, a partir del 2 de enero de 2024 la tarifa de Amazon Prime Video pasará a costar $1.599 por mes (sin impuestos incluidos) y aparecerá actualizada en el resumen de la tarjeta de crédito o débito a partir de esa fecha. Con impuestos, el precio final será de $3.725,67 (hasta este momento, el servicio se encuentra en los $2.941,44).

El aumento se debe a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) modificó el entramado impositivo que carga sobre los consumos en dólares con tarjeta de débito y crédito, pagos online en divisas y consumos de servicios digitales o de streaming como Amazon, Netflix y Spotify.

Fuente: Flickr

El Gobierno estableció que para este tipo de operaciones se aplicará una percepción del 100% por adelanto del impuesto a las Ganancias y otra de 25% por Bienes Personales.

El dólar Netflix es el tipo de cambio que se aplica a los servicios de streaming de videos o música de proveedores del exterior. Se calcula a partir del dólar oficial minorista y se le suman los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y el Impuesto Pais.

Prime Video es el servicio de streaming de Amazon que ofrece a sus usuarios acceso a miles de películas y series, tanto originales como de otros estudios. Algunos de los títulos más populares son The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, The Underground Railroad, Invincible, The Expanse, Jack Ryan, The Man in the High Castle, entre otros.

Además, los usuarios de Amazon Prime Video pueden disfrutar de otros beneficios, como la posibilidad de descargar los contenidos para verlos sin conexión, la opción de verlos en hasta tres dispositivos al mismo tiempo, la compatibilidad con diferentes plataformas y dispositivos, y el acceso a Prime Gaming, que ofrece juegos gratuitos y contenido exclusivo para gamers.

Los usuarios de Amazon Prime Video también pueden acceder a otros canales de streaming, como Starzplay, Paramount Plus, MGM, Noggin y Acorn TV, pagando una suscripción adicional.