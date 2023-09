Ordenanza habilita a los vecinos a denunciar con fotos a los que estacionan mal

Los que estacionan sus autos tapando las rampas de acceso o las reservas de estacionamiento para personas con discapacidad podrán ser multados con fotos tomadas por los propios vecinos. Así lo establece una ordenanza que fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, que habilita el control colaborativo de la comunidad para sancionar a los que incumplen las normas de tránsito.

La ordenanza surgió a partir de una iniciativa de padres, familiares y asociaciones que bregan por los derechos de las personas con discapacidad, quienes presentaron un proyecto al Concejo Deliberante para que se implemente este sistema. La concejal Victoria Fernández (del Movimiento Popular Neuquino), una de las impulsoras de la norma, explicó al diario La Mañana de Nequén (LMN) que la idea es generar conciencia y sensibilización sobre la importancia de respetar las rampas, que también facilitan el tránsito de los vecinos y vecinas que tienen movilidad reducida, adultos mayores o familias que caminan con cochecitos de bebé.

Cómo funciona el sistema de "control colaborativo"

Para poder denunciar a los infractores, los vecinos deberán registrarse con un usuario y una contraseña en una aplicación específica que el municipio está desarrollando para este fin. Luego, podrán cargar las fotos georreferenciadas de los autos que obstaculizan las rampas o los estacionamientos reservados para personas con discapacidad. Las fotos serán validadas como actas de infracción por la Justicia de Faltas, que se encargará de notificar y sancionar a los responsables.

“La legislación existe, la normativa está, pero en muchos casos no se cumple. Con el control de los funcionarios públicos no alcanza. Por eso se habilita el control colaborativo”, señaló Fernández. La edil agregó a LMNeuquén que no se trata sólo de aplicar una multa pecuniaria, sino también de informar sobre los derechos que se vulneran cada vez que alguien estaciona mal. Por eso, existe una pena accesoria que consiste en un curso de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Qué multas se aplicarán a los infractores

La ordenanza modifica el Código de Procedimiento Contravencional para controlar el uso indebido de rampas, a peajes y estacionamientos para personas con discapacidad. Entre sus considerandos, indica que resulta necesario adoptar un sistema no susceptible de sufrir desactualizaciones que virtualmente anulen el poder disuasivo de las penas previstas, por lo cual se modificarían algunas contravenciones a unidades fijas, siendo esta medida equivalente al precio de un litro de nafta súper en el Automóvil Club Argentino de la ciudad de Neuquén y sus alrededores.

En función de estos valores, la multa más baja a pagar ronda los 20 mil pesos; y la más alta, supera los 138 mil pesos. Estas multas se aplicarán tanto a los vehículos particulares como a los públicos o comerciales que bloqueen las rampas o los estacionamientos reservados para personas con discapacidad.

El sistema de control colaborativo traerá beneficios tanto para las personas con discapacidad como para el resto de la comunidad. Por un lado, permitirá garantizar el derecho a la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad, quienes podrán circular por la ciudad sin obstáculos ni barreras. Por otro lado, contribuirá a mejorar la convivencia y la solidaridad entre los vecinos y vecinas, quienes podrán participar activamente en el cuidado del espacio público y en el respeto por las normas de tránsito.

El sistema de control colaborativo es una herramienta que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de toda la ciudadanía. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas precauciones al usarlo, para evitar abusos o malentendidos.

Consultar con el municipio antes de usar el sistema: Antes de registrarse y cargar fotos, los vecinos deberán consultar con el municipio si el sistema está habilitado y cómo funciona.

Usar el sistema con responsabilidad y respeto: Los vecinos deberán usar el sistema con responsabilidad y respeto, sin fines de lucro, venganza o discriminación.

Proteger la privacidad y los datos personales: Los vecinos deberán proteger la privacidad y los datos personales tanto de ellos mismos como de los infractores.