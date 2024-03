Medicamentos: fuerte caída en las ventas de la mano de los aumentos

En las farmacias se nota claramente el momento que atraviesa la economía argentina, con precios que se han disparado, más que duplicado en el último trimestre, e ingresos que se han debilitado en gran medida y se traducen en una fuerte caída en las ventas.

Al tema se refirió Mario Valestra, titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), quien afirmó:

“Por ahí no es un 110%, es un poco más, dependiendo la farmacéutica, algunos laboratorios", en relación a los precios, y prosiguió: "El impacto fuerte fue en noviembre-diciembre. En enero también hubo un impacto importante y en febrero los laboratorios incrementaron sus precios después de que el gobierno nacional dijera el importe del IPC, que hubo aproximadamente el 20%".

"Esto deja al medicamento en un precio muy alto donde el salario de la población queda fuera de contexto, y ante distintas posibilidades trata de restringir al máximo determinadas cosas", puntualizó el entrevistado, detallando que "en el caso específico de la caída en unidades, se habla de un 20%, y también se habla de más, depende la forma farmacéutica", punto que aclaró:

"Por ejemplo, productos de ventas sin receta o mal llamado venta libre han caído más, los productos de medicamentos crónicos han caído menos por la complejidad que eso infiere y por la necesidad de obtenerlos.

Lo bueno, dentro de todo este contexto complejo, es que PAMI sigue con las coberturas como ha tenido, cobertura del 100%. Tenemos convenio hasta el 31 de marzo. A partir de ahora en marzo empezaría la renegociación entre la institución de farmacéutico institucional, la industria farmacéutica y PAMI".

"También el tema de las coberturas por obras sociales y prepagas está en el ojo de la tormenta, ya que “muchos argentinos que tienen cobertura social a través de una prepaga han tenido que dejar de pagarla", porque "se han incrementado mucho los valores de la prepaga, y esto se ve con el incremento de atención en los hospitales, centros de salud etc".

"El Estado va a tener que tener un resguardo de fondos para ese sentido porque se va a sobrecargar la atención y más en períodos entrando al invierno en donde hay patologías invernales que son más comunes", destacó Valestra.

Cabe aclarar que el funcionamiento de esta profesión también estaba alcanzado por las desregulaciones que buscaba la fracasada Ley Ómnibus, que contemplaba una reforma que hizo mucho ruido en su momento.

“De las 26 leyes que se han propuesto hay una que toca el sector farmacéutico, pero no el sector farmacéutico de la farmacia comunitaria, o conocida por la población como farmacia privada. Sino que toca al profesional farmacéutico que tiene una adscripción en la farmacia hospitalaria".

"Acá en la provincia hoy tiene un bloqueo de título el farmacéutico adscripto. El director técnico siempre tiene que tener bloqueo de título por ley, pero en el caso del adscripto en la provincia en la parte privada no lo tiene, y en la parte pública sí, y han propuesto desde el Ejecutivo provincial que se desbloqueen.

"Nosotros en el tema no hemos tenido injerencia, siempre hemos sido consultados, estamos de acuerdo que se desbloquee, porque no sabemos cuáles son los argumentos lógicos de porqué ese bloqueo en la actividad privada no lo tienen, y hay casi 20 provincias que tampoco lo tienen", explicó el farmacéutico.

"Estamos de acuerdo que el salario que percibe un profesional tiene que ser digno, tiene que ser de acuerdo a la capacidad, al trabajo que realiza y demás pero en realidad al bloqueo de título a un adscripto no le vemos mayor sentido, pero es un tema que se tiene que debatir en un ámbito que es la Legislatura”, completó.

