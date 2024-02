En todo el país, educadores se movilizan por fondos adeudados

Se cumplieron en todo el país las medidas de fuerza dispuestas por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA. Los educadores, decididamente enfrentados con el Gobierno nacional, se colocan al lado de los gobernadores de provincias en el reclamo de fondos.

Como lo resaltó en declaraciones a Ciudadano.News, la secretaria general del SUTE, Carina Sedano en la movilización de protesta de educadores al finalizar el primer día de clases del ciclo lectivo 2024: "Nos acercamos a entregarle un petitorio al gobernador (Alfredo Cornejo) y le exigimos que cumpla con su compromiso y obligación de exigirle al gobierno de (Javier) Milei que le envíe los fondos de Nación".

"Los fondos de los que estamos hablando son el incentivo docente, los de escuelas técnicas, jornada completa, libros y útiles para las escuelas de nivel inicial, primario y secundario", continuó.

Al profundizar sus denuncias, la dirigente gremial docente puntualizó todo lo que los educadores perderían, si la Nación mantiene firme toda la quita anunciada: "A los profesionales de la educación les quitarán el 10% de su salario si no median el incentivo docente, que son 28.800 pesos en un solo pago, a los estudiantes no les darán copa de leche ni un refuerzo alimentario por una situación de pobreza extrema y las escuelas si no tienen un reparo van a caer".

Graficando el estado de precariedad con el que se inició el ciclo lectivo 2024, confesó: "Estamos preocupados por como viene el ciclo lectivo, hoy hemos recibido estudiantes que han venido con un pequeño cuadernito, porque los docentes salimos a decir que trajeran lo que pudiesen. Hoy había escuelas que no tenían copa de leche y muchos estudiantes van por eso a estudiar".

Producción periodística: Daniel Gallardo