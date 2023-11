Educación privada: desmienten peligro de cierre en escuelas de Mendoza

Las subas de cuota, la incertidumbre económica y la baja en los ingresos de las familias han puesto a la educación privada en un difícil trance, con instituciones que cierran sus puertas y otras al borde de la quiebra.

El tema fue analizado en profundidad por María Luisa Nasif, secretaria General de SADOP, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), análisis que comenzó con una aclaración: “Me gustaría decir que en Argentina toda la educación es pública. Lo que cambia son las gestiones, gestión estatal, gestión privada".

"En la Argentina hay que defender la educación pública en primer término. En ese concepto se encuentran las escuelas públicas de gestión privada de Mendoza. Escuchaba que tenían noticias de lugares que estaban en riesgo de cierre de algunas escuelas".

La verdad que en Mendoza no está sucediendo eso, a lo mejor porque tienen que pagar los sueldos más bajos del país, porque en Mendoza lamentablemente con un gobierno liberal como el que tenemos, se pagan sueldos bajísimos, entonces el gasto que se puede atribuir a salarios es muy bajo", indicó la sindicalista, y agregó:

"Entonces no tenemos conocimiento como sindicato que haya escuelas que estén al borde del cierre; problemas económicos, los patrones siempre aluden a problemas económicos, es una constante a lo largo de todos los años que llevo de sindicalista, nunca nos han dicho estamos muy bien económicamente".

"Sin embargo en las escuelas sigue habiendo construcciones nuevas, las congregaciones son nacionales, supongo que se ayudan entre unas con otras entre los distintos lugares del país".

De todos modos, reconoció: “Creo que existe el problema de los trabajadores argentinos, que es el de muy bajo salario, y hay un problema, sin dudas", y volviendo al eje, afirmó: "si me dice que en Mendoza hay alguna escuela privada que se va a cerrar, yo digo que no".

"Al día de hoy no tenemos conocimiento que ninguna escuela privada vaya a cerrar sus puertas. Es más, hay escuelas privadas que se han abierto este último tiempo. Sí decimos que todo el país tiene un gran problema con el tema de inflación".

El problema de la morosidad

Lo que aducen las instituciones que han declarado su cierre, y aun aquellas que permanecen abiertas pese a los problemas, es que los atrasos en los pagos de las cuotas y matrículas generan un desajuste difícil de afrontar. Nasif manifestó al respecto:

“Hay morosidad en el pago de las cuotas de los padres, eso es real, porque el salario de cualquier trabajador es una rueda, si el salario de un trabajador se afecta, se afecta todo el sistema".

"Entonces hay morosidad en el pago de las cuotas y hay morosidad en algunos casos en el pago del 9/31, en algunos casos están en planes de pago y en otros casos no, pero no se ha dejado, quiero expresar, acá nosotros tenemos reuniones con las cámaras patronales de Mendoza y en las reuniones nos han dicho que hay problemas económicos, pueden tener problemas para pagar los sueldos en algún tiempo, pero no conocemos ninguna escuela que diga; estamos en quiebra".

"Estamos al borde del cierre. No hay ninguna escuela que no haya pagado los salarios tampoco. El 100% de las escuelas de gestión privada ha pagado los salarios, insisto son salarios bajos pero los han pagado. Es decir, que cuando uno dice que va a cerrar una escuela, hay un montón de cuestiones que pasan antes y no está sucediendo acá".

A la hora de analizar como puede evolucionar el tema, Iturbe dejó en claro su adscripción política, al decir: “Todo depende de quién gane las elecciones. Acá están en juego dos modelos clarísimos de país. Nunca ha sido tan fácil elegir como ahora. Hay dos modelos muy antagónicos en juego y el modelo que representa el candidato circunstancial que es Sergio Massa, representa el modelo de la educación pública, de la defensa de los derechos de los trabajadores, de la defensa del salario, representa eso", quitándole toda responsabilidad sobre los problemas del presente.

"Por eso la CGT en pleno ha salido a manifestarse porque no va a ser igual para los trabajadores si el modelo que se impone es el de Milei que si el que se impone es el de Massa. Es muy diferente la realidad que vamos a tener como trabajadores como asalariados”, completó.

Producción periodística Daniel Gallardo