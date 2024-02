Una mañana de verano de hace doce años los argentinos nos despertamos con una noticia que no entendíamos bien, principalmente en el interior donde hace muchos años casi no hay ferrocarriles. Ese 22 de febrero de 2012 había chocado un tren en Buenos Aires y había provocado una verdadera tragedia.

Se cumplieron 12 años de la Tragedia de Once, ocurrida cuando una formación de la línea Sarmiento que estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención.

Murieron 52 pasajeros y 789 resultaron heridos. Entre las víctimas fatales había personas de distintas nacionalidades, un nene de 4 años y un bebé en gestación.

Tras los dos juicios orales que se realizaron en los Tribunales de Comodoro Py, fueron 22 los condenados por la tragedia, entre funcionarios, directivos de la empresa y el motorman, Sin embargo, actualmente ninguno permanece en prisión ya que todos gozan de prisión domiciliaria o libertad condicional.

María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, quien falleció en el accidente, se expresó en las redes sociales con un emotivo video en recuerdo a las víctimas y un contundente mensaje a la política. “La corrupción mata”.

Cronología de los hechos

A las 8.33 ocurrió el siniestro y los primeros tres coches del tren se comprimieron, con decenas de personas en su interior.

Se rescató a 702 personas heridas con distintas gravedades. Uno de ellos fue el conductor del tren Marcos Córdoba, que fue retirado de entre los escombros.

A las 18, y tras la remoción de gran parte de los escombros, se realizó el anuncio oficial de que habían hallado a 51 víctimas fatales -entre ellos una mujer embarazada- de las cuales tres eran niños.

El 23 de febrero de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó 48 horas de duelo nacional, al igual que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

En febrero de 2013, el juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral, con 28 procesados, entre ellos el maquinista Marcos Córdoba y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por lo delitos de "defraudación contra la administración pública" y "descarrilamiento culposo".

El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2. Fueron juzgados dos hechos: por un lado el siniestro de Once, con su secuela de muertes y lesiones, y por otro si hubo administración fraudulenta en la gestión de la empresa ferroviaria y la ministerial. El juicio se extendió por dos años.

El 29 de diciembre de 2015, el TOC 2 dictó la sentencia cuyos fundamentos se dieron a conocer el 30 de marzo de 2016. De los 28 acusados, 21 personas recibieron condenas y 7 fueron absueltas.

El 27 de septiembre de 2017 comenzó el segundo juicio por la tragedia de Once, conocido como Once II, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4.

El 10 de octubre de 2018, el TOCF4 absolvió a De Vido por el estrago ferroviario, aunque lo condenó por administración fraudulenta a 5 años y 8 meses de prisión, además de inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida. También absolvió de todos los cargos a Gustavo Simeonoff.

Los condenados

Los imputados que fueron condenados recibieron beneficios como la libertad condicional o prisiones domiciliarias, lo que llevó a que hoy no haya detenidos en establecimientos del Servicio Penitenciario por el hecho, con excepción de Ricardo Jaime, que cumple pena por otros delitos.