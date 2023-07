Argentina: una persona muere ahogada cada 31 horas

En Argentina, una tragedia silenciosa se desarrolla en siluetas invisibles. Cada 31 horas, una persona muere por ahogamiento, un suceso desgarrador que, según los expertos, podría evitarse en gran medida a través de la implementación adecuada de medidas preventivas.

Cecilia Rizzuti, Médica Pediatra y Miembro del Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) conversó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y reflexionó acerca de este trágico panorama.

En el 2021 se reportaron 281 muertes por ahogamiento. Al respecto, Rizzuti dijo: “Esos números son del Ministerio de Salud y son los ahogamientos fatales, es decir no están incluidos los chicos que, tal vez quedaron con secuelas permanentes después de un ahogamiento no fatal, o sea que el panorama es peor, son más de 281 casos”, alertó la miembro del SAP.

“Es muy preocupante, cada 3 días murió un menor de 19 años, eso quiere decir que probablemente, se murió una persona sana sin ninguna condición de salud, murió por ‘imprevisión’ digamos”, reflexionó Rizzuti.

Los escenarios donde ocurren las muertes

“En los menores de 5 años, habitualmente el ahogamiento es alrededor de la casa, porque son pequeños que deambulan, con poca supervisión del adulto, y caen en un volumen de agua probablemente muy pequeño como puede ser un pozo mal tapado, una cisterna, una balde de agua, una piletita inflable que no se desinfló o una más grande, que no estaba debidamente resguardada o la pileta misma de la casa que no tiene el gancho del cerco reglamentario”, detalló la pediatra.

Por otro lado, la mujer habló del escenario trágico en el que ocurren las para los menores de 1 años de edad, “los menores de 1 año habitualmente se ahogan cuando nos distraemos en el baño, porque suele suceder que el adulto va a buscar una cosa, lo deja solo porque ya se sienta pero si se resbala no se puede volver a incorporar, entonces ese es otro de los ahogamientos frecuentes y muy trágicos”, explicó Cecilia Rizzuti.

Medidas para prevenir muertes por ahogamiento: