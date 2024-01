“Argentina tendrá los medicamentos más caros del mundo”

En dialogo con Ciudadano News, el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, explicó que la modificaron del artículo que impedía a los médicos recetar marcas específicas de medicamentos hará que el país tenga “los medicamentos más caros del mundo”.

“Lo único que va hacer que se autorice nuevamente poner una marca en la receta, es que el paciente pague más por los medicamentos. La marca que se recomienda generalmente es la más cara”, detalló Peretta en el programa Metaverso.

“Una de las pocas cosas buenas que tenía el decreto que era la vigencia de la ley de genéricos y con esto se elimina. Es una equivocación, ahora el médico vuelve a tener la posibilidad de recomendar marcas con lo cual ensucia la receta”, afirmó el referente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

“Se sabe que los laboratorios le pagan a los médicos para que receten determinadas marcas”, expresó Peretta y agregó: “Estamos frente a un decreto que en su totalidad le entrega a las grandes corporaciones el manejo de la política, a las petroleras, las naftas y a las farmacéuticas, los medicamentos”.

Ley de genéricos

“Con la ley de genéricos, las marcas competían y los laboratorios buscaban brindar mejores productos y servicios, justo lo que buscaba el Presidente, pero parece se olvidó de lo promovía”, afirmó el representante farmacéutico.

“Ahora no quiere más competencia. No sólo no promueve la instalación de nuevos laboratorios, sino que permite que pongan la marca beneficiando a los que tienen un alto desarrollo de marketing, que terminan imponiendo su marca”, remarcó Peretta.

“No hay ningún argumento técnico, para sostener que una marca es mejor que otra. Todas están bajo los mismos controles. Sólo hay diferencia de inversión en marketing”, sostuvo el secretario general de Farmacéuticos y Bioquímicos, en diálogo con Ciudadano News.

Los medicamentos más caros del mundo

Respecto a la flexibilización de la normativa que en sus inicios obligaba recetar drogas genéricas, Peretta advirtió: “Fomenta el oligopolio, no la competencia. Genera más inflación de la que hay.

"Con el aumento del 45 % que tuvieron los medicamentos, vamos a tener los medicamentos más caros del mundo, cuando podríamos tener mejor competencia y una política liberal”.

“La gente no va a comer con tal de comprar el medicamento más caro”, concluyó.

Con los últimos cambios, el médico sigue teniendo que poner el nombre genérico en la receta pero tiene la opción de recomendar la marca. El farmacéutico si bien puede hacer la sustitución, queda sujeto a una revisión y auditoria, por lo que la receta vuelve al médico informando que la marca fue reemplazada, lo que puede alterar el seguimiento clínico del tratamiento. Esto desalienta la sustitución por parte del farmacéutico.

Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos confirmaron que la medida fue apelada y están a la espera de la resolución de la Justicia, por considerar que “es un golpe a la profesión farmacéutica”.