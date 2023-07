La discusión sobre el cambio de la Ley de Alquileres sigue pareciendo una utopía y aquellos que buscan rentar un hogar están en problemas. Eso sin contar a quienes ya están abonando rentas y ven su valor incrementado exponencialmente mes a mes.

Para analizar la realidad de los alquileres, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con el ejecutivo inmobiliario José Irrera, que comentó: “Realmente es increíble la desidia del sector político, dado que esto, nosotros, como inmobiliarios que hemos venido trabajando desde los borradores de la ley, manifestamos lo que iba a pasar".

"Nos trataron de futurólogos y no es ser futurólogos, sino que uno lleva, en mi caso, más de 40 años en la profesión, y ya sabemos cómo responden los mercados, cómo responden de un sector y del otro. Sinceramente, considero por parte del sector político una falta de respeto total hacia la ciudadanía, especialmente hacia los propietarios y hacia los inquilinos, porque no podrían haber manifestado lo que se dijo en Semana Santa, que íbamos a suspender la ley y por 6 meses íbamos a volver a la ley anterior, cuando realmente para poder modificar la ley tenemos que modificar el Código Civil y Comercial de la Nación”.

El efecto en las personas

“Nosotros sentimos que nos están tomando el pelo porque, en honor a la verdad, esto genera más incertidumbre, genera más desconfianza, genera que el propietario no quiera volver al alquiler tradicional. El inquilino se ve agobiado porque no tenemos oferta, no hay qué ofrecerles, estamos como en una mesa de ajedrez, en donde estamos esperando que se pueda ir uno para poder meter otro. Es increíble”, comentó Irrera.

“El sector inmobiliario está paralizado porque no tiene incentivo y no solo nuestro sector, como corredores públicos, sino la construcción también porque al haber generado con esta ley la situación donde hay tantas trabas, realmente se ha dejado de construir para alquilar. Entonces, nos encontramos con que hoy no tenemos material de reposición. Hay gente que está desempleada porque al no haber construcción, está desempleada. Es totalmente desprolijo”, recalcó.

El problema grave

“En cierto modo, lo que hay que hacer con la ley es hacer las modificaciones que son necesarias, no necesariamente derogarla. Hay dos o tres artículos que hay que modificar para que esto tome un curso más real”, consideró el inmobiliario, quien luego remarcó que “al haber tanta incertidumbre y al tener la inflación que tenemos, el propietario ante esta situación no quiere esperar un contrato de 3 años y va a tratar de prorrogarlo 1 año o hacer una renovación por 1 año.

El otro artículo sería que volvamos con la indexación en forma semestral, porque descomprime un poco, porque el planteo de los propietarios es que lo que hoy le cuesta tanto pagar a los inquilinos, que este mes fue del 104,3%, a él se le va deteriorando mes a mes”.

“Estamos ante un problema grave porque la situación es que las paritarias no cerraron en el 100%, salvo algún que otro gremio, y realmente el inquilino se ve complicado en este tema porque se le va incrementando el doble y el salario no les aumenta”, concluyó.

La nota completa

Producción periodística: Daniel Gallardo