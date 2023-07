Ahorrar nafta: cuáles son los tips que sirven y cuáles no

Cada vez que pasamos por el surtidor, llenar el tanque del auto significa un esfuerzo, ante precios que suben constantemente, y en muchos países alcanzando sus máximas históricas.

Aunque la industria trabaja denodadamente en la eficiencia de consumo, con normas estrictas que cumplir en los mercados desarrollados, y la proliferación de híbridos y combustibles alternativos, sigue habiendo modos de conducción que economizan el recurso, mientras que otros solo tienen categoría de mitos pepo en la práctica distan de ser eficientes.

Uno de los temas tiene que ver con la velocidad de marcha crucero ideal para las ecuaciones de consumo, y la convicción corriente es que los 90km/h es la mejor velocidad para optimizar el combustible.

Pero los ingenieros del RAC (Royal Automovil Club) han determinado que no hay una velocidad fija de conducción ideal. Esta convicción surgió de algunas viejas pruebas de consumo que se hacían a 90, 120 y en modo urbano, pero señalan que la velocidad no necesariamente afecta al combustible, y dependiendo del tipo de automóvil y su tamaño, el RAC asegura que entre 70 y 80km/h es más eficiente.

Otra de las convicciones, en este caso certera, es que apagando el aire acondicionado se ahorra combustible, ya que el vehículo va a necesitar energía adicional para hacer funcionar el sistema, en una cifra que puede elevar el consumo de combustible hasta en un 10%.

El uso del aire es más notorio en trayectos cortos, porque el uso de energía inicial para bajar la temperatura del habitáculo es el más importante. pero a la vez abrir las ventanillas también incrementa el consumo por el denominado efecto arrastre, que es la resistencia al avance de la turbulencia creada por el aire que entra y sale.

El aire acondicionado es mejor por encima de los 80km/h porque, porque a mayor velocidad mayor es la resistencia causada por las ventanillas abiertas.

Otro mito es que el punto muerto ahorra, pero esto no es recomendable, no hay ahorro comprobable y aumenta el riesgo de seguridad, al no contar con tracción ante un requerimiento urgente ante una maniobra complicada.

Hoy la mayor parte de los vehículos tienen controles electrónicos que cortan el flujo de combustible cada vez que se quita el pie del acelerador, ya que lo normal es un sistema de inyección manejado por una central que detecta este manejo. Entonces, usar la inercia no tiene ningún sentido.

Otra de las suposiciones es que contar con el control de crucero, que mantiene el vehículo a una velocidad constante sin tener que usar el acelerador, se ahorra al evitar aceleraciones y frenadas innecesarias.

Lo cierto es que podría ser verificable en superficies como autopistas planas y estables, ya que en desniveles el control de crucero tardará un tiempo en adaptarse al cambio de pendiente, consumiendo más combustible en el proceso.

Finalmente, otro de los temas que influyen es el de los neumáticos. Si están desinflados consumen más nafta, entonces, controlar su presión regularmente, especialmente antes de emprender un viaje largo, es un hábito que hay que aplicar.