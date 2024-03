Qué tareas cumplen los riñones en la calidad de vida

El 14 de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, una fecha importante para concienciar sobre la salud renal y la prevención de enfermedades renales. En esta ocasión, conversamos en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) con el médico nefrólogo Raúl Pidoux, quien nos brinda valiosa información sobre la función renal y cómo cuidar nuestros riñones.

Pidoux destaca que, aunque solemos consultar a especialistas en cardiología o metabolismo, la creatinina es un marcador fundamental para evaluar la función renal. Sin embargo, no es tan conocida como otros parámetros, como la glucemia o el colesterol.

La creatinina se encuentra en la sangre y su concentración refleja la capacidad de los riñones para filtrar y eliminar sustancias de desecho. Además, menciona que la proteinuria (presencia de proteínas en la orina) y las ecografías renales también son herramientas importantes para detectar enfermedades renales.

Cuidar el consumo de sal y controlar la presión arterial

Las causas más comunes de insuficiencia renal están relacionadas con la presión arterial elevada, la diabetes, el uso inadecuado de medicamentos y otras condiciones específicas.

El doctor enfatiza la importancia de controlar la presión arterial y moderar el consumo de sal. A menudo, ingerimos sal no sólo a través del salero, sino también en productos procesados y ultraprocesados. El exceso de sal puede afectar negativamente los riñones y aumentar la presión arterial.

Además, el especialista nos proporciona información adicional crucial: el organismo está diseñado para retener sal, pero no para eliminarla. Imaginemos a nuestros ancestros del Homo sapiens en África, quienes no tenían acceso libre a la sal en la naturaleza. En contraste, hoy en día, la sal está presente en todas partes, y nuestros cuerpos no están preparados para esta abundancia.

Cuando cargamos en exceso con sal, surgen problemas renales, cardiovasculares, hipertensión y enfermedades cerebrovasculares. Por lo tanto, es fundamental controlar la presión arterial, la ingesta de sal y evitar los snacks y productos ultraprocesados. Una dieta saludable, basada en alimentos naturales sin procesamiento industrial previo, es esencial. Además, el ejercicio físico desempeña un papel clave en la salud renal.

El riñón no sólo depura la sangre, sino que también tiene funciones estratégicas. Además de su papel en la fabricación de glóbulos rojos y la regulación de la presión arterial, el riñón interviene en el metabolismo óseo a través de la vitamina D. En resumen, el riñón no es sólo un órgano depurador, sino también un órgano endocrino vital para mantener la homeostasis en todo el cuerpo.

La importancia de beber agua

En cuanto al consumo de bebidas isotónicas, el Pidoux enfatiza que, para la mayoría de las personas que hacen ejercicio, el agua es la mejor opción. Las bebidas con sal y glucosa no son beneficiosas para el organismo en general. Aunque en casos excepcionales, como un tenista que ha estado jugando bajo el sol durante cinco horas y sudando intensamente, las bebidas isotónicas pueden ser útiles. Sin embargo, para la gente común, el agua es la elección más saludable y fisiológica.

El profesional también comparte las ocho premisas para cuidar los riñones:

Controlar el consumo de sal.

Moderar el consumo de azúcar.

Mantener una ingesta hídrica constante y no esperar a tener sed.

Evitar la automedicación, ya que puede causar problemas renales. Mantener un peso saludable. Realizar ejercicio físico regularmente.

Cuidar nuestros riñones es esencial para mantener una buena calidad de vida y prevenir enfermedades. Así que, la próxima vez que visités a tu médico, no olvidés preguntar sobre tus riñones y considerar estos consejos para mantenerlos en óptimas condiciones.