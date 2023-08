Por qué la salud mental es tan importante como la salud física

La salud mental es un tema que está muy de moda debido a que desde hace algún tiempo los médicos y psicólogos indican que debemos darle la misma importancia que a nuestra salud física.

Pero, ¿de qué hablamos cuando mencionamos la salud mental?

Silvina Zecler, psicóloga, abogada y autora del libro Mazal, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó que en este siglo, ésta integra temas como el miedo y su dualidad, la ansiedad como señal de problemas internos, la necesidad de pedir ayuda a tiempo y la influencia del pasado en el presente.

Según la profesional, por este motivo "hoy la salud mental se puso en primera plana y nos dimos la oportunidad de conocer el miedo, con su lado bueno y malo. Podemos ver su complejidad más de cerca y la incertidumbre en la vida moderna, en donde se enfatiza la relevancia de la educación y la familia en la formación de una mente saludable desde la niñez".

Cómo mantener una mente sana y equilibrada

La doctora Zecler destacó también que el psicoanálisis y la comprensión del pasado pueden contribuir a un presente más equilibrado. La influencia del entorno y del amor recibido lo menciona como factores significativos en el desarrollo emocional. "Yo creo que remover el pasado, y no es remover, es tratar de entender qué pasó en la historia de cada uno de nosotros nos permite poder transitar un presente mucho más saludable, mucho más equilibrado hacia un porvenir, un futuro mejor", consideró.

Entonces, especificó que "a través de los síntomas que nos traban, que nos duelen, que nos hacen repetir situaciones de malestar es que uno llega a preguntarse al menos qué nos está pasando, por qué cometemos los mismos errores, por qué vamos siempre a los mismos lugares, por qué nos ponemos siempre en el mismo rol", y estas preguntas nos llevan a mirarnos internamente y conocer las respuestas.

"Cuando empieza a sentirse ese malestar es que uno tiene la posibilidad de manifestarlo y de pedir ayuda. Esto es fundamental, el hecho de pedir ayuda a tiempo porque si no se pueden prolongar en el tiempo situaciones de malestar que si uno consulta a tiempo las puede prevenir", sumó Zeler.

Las dificultades del presente conociendo el pasado

La estructura psicológica "se forma desde antes de nuestra concepción y en el embarazo y en la infancia", explicó la entrevistada. A partir de esto hay que saber que la persona conforma su psiquis en los primeros 5 años, por lo que durante esa primera etapa, el niño necesita "estabilidad emocional, contención física y educación", ya que si no existe nada de eso puede haber muchas consecuencias.

“Uno cuando es adulto y decide consultar con un profesional de la salud por algún tema que lo traba, que le da miedo, que lo desmotiva, que no lo deja avanzar en su vida, que no encuentra sus deseos, su propósito, todo eso que duele y que no deja tener un presente saludable y equilibrado, tiene que ver con ese pasado". En ese momento, es en donde se vuelve a ver el niño que fuimos y el amor que recibimos.

El gran desafío para Zecler del siglo 21 tiene que ver con poder transitar esa complejidad de nuestro pasado con nuestro presente, en medio de un contexto de incertidumbre e inmediatez. "La incertidumbre es esto de no saber y de correr hacia dónde y cómo y cuáles son los estándares que supuestamente tenemos que alcanzar para tener éxito en la vida", dijo, y por esto es que "debemos de poder hablar de salud mental, para conocer estas emociones las que nos mueven e impulsan en la actualidad y las que tenemos reprimida. El desafío es abrir la puerta a tratarlas y sanarlas".