Ojo seco y cataratas: cómo cuidar la salud visual en verano

Carlos Kotlik, Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Notti, compartió su experiencia y conocimientos sobre cómo proteger los ojos durante la temporada de verano. El experto abordó varios temas importantes, destacando los riesgos asociados con la pirotecnia, el cuidado en las piletas y la influencia del clima en la salud ocular.

El oftalmólogo comenzó destacando el impacto positivo de la prohibición de la pirotecnia en el Hospital Notti. Antes de la medida, el hospital solía atender a pacientes con lesiones oculares durante las festividades. Sin embargo, desde la prohibición, la cantidad de casos disminuyó significativamente, aunque Kotlik advirtió sobre la persistencia de pirotecnia ilegal y el peligro que representa para los niños.

“En Mendoza no se internó a nadie el año pasado, ni el anteaño pasado no hubo más problemas desde que no tenemos más pirotecnia”.

Otro aspecto abordado por Carlos Kotlik fue el cuidado necesario al nadar en piletas, especialmente aquellas con altos niveles de cloro. Recomendó el uso de antiparras para prevenir la "conjuntivitis química" y aconsejó a los usuarios de lentes de contacto tener precauciones adicionales al exponerse a agua con cloro o agua salada (ya que tienen efectos diferentes en la adhesión del lente a la córnea).

En cuanto a la exposición al sol, el oftalmólogo destacó la importancia de proteger los ojos de los rayos ultravioleta, que pueden contribuir al desarrollo temprano de cataratas. Además, señaló que el calor del verano puede aumentar la prevalencia del síndrome de ojo seco, particularmente en regiones más secas, como la provincia de Mendoza. El oftalmólogo recomendó el uso de lágrimas artificiales y enfatizó la necesidad de pestañear regularmente para mantener la córnea hidratada.

Kotlik concluyó ofreciendo consejos adicionales, como evitar el estrés y reducir el tiempo frente a pantallas.

