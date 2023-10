Ana Clara Acosta, médica dermatóloga, coordinadora de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, conversó con el El Interactivo, de lunes a viernes de 12 a 14 horas, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News y esto nos dijo, en primer lugar, la profesional de la salud:

La protección frente al sol para disminuir las probabilidades

“Todos, cuando empezamos a tener menos ropa, nos acordamos de cuidarnos. Los consejos básicos son no estar al sol entre las 10 y las 15. Usar siempre protector, aunque el día esté nublado y lloviendo. En lo posible usar gorrita".

"Acuérdense que no es solo colocarse productos, sino también la ropa nos protege. Con respecto al protector que sea de un factor de protección 30 o más, pero no hace falta que sea un 100, ahora que todo está difícil de comprar, seguramente el protector de 100 es mucho más caro, así que no hace falta, ahí lo que hago es negociar con mis pacientes y les digo que si te pones un protector de 30 y lo volvés a colocar cada 2 o 3 horas, más que contenta”.

Ana Clara Acosta, médica dermatóloga

Controles periódicos

La médica sostuvo: “La idea es que uno se haga un control anual, aunque se crea que no se tiene nada. Es una cuestión preventiva. La idea es que se haga un hábito y por eso desde la Sociedad Argentina de Dermatología hace 30 años hacemos una campaña de prevención de cáncer de piel que justo se viene ahora, en la tercera semana de noviembre".

"Se hace en todo el país, hay un montón de lugares, la atención es completamente gratuita para controlar. Se hace un chequeo completo de la piel para detectar si hay lesiones malignas o sospechosas”.

Los signos sospechosos

Respecto a la manera de detectar estas lesiones, Acosta dijo: “Usamos una regla nosotros, y es la que intentamos enseñar a la población. Cuando uno ve una lesión pigmentada, un lunar hay que verla”.

La dermatóloga comentó las fases de la antedicha regla:”A)… Es de asimetría. Si tenemos una lesión, por ejemplo, redonda y una parte es distinta a la otra, eso es asimetría. B)… son los bordes. Si los bordes son irregulares, es otra alerta. La c)… Se refiere a los colores. Si la lesión tiene más de dos o tres colores, también es una cosa que debe alertar. La d)…

"Es el diámetro, que por ahí es relativo, se supone que si la lesión tiene más de 6 milímetros el riesgo es mayor, pero como todo, siempre está la excepción, y hay lesiones más chicas que también puede ser malignas y la e)…"

"Es de evolución y eso depende un poco del paciente, de lo que se acuerde. Ejemplo, si tenía una mancha y de golpe creció, se modificó, empezó a crecer, esa es la `E` de evolución. No hace falta que uno tenga todo el `ABCDE` completo, sino con tener uno o dos hay que estar alerta y consultar, hacer un control, y quedarse tranquilo”.

Lunares repentinos

“Los lunares que aparecen de un verano a otro, la mayoría no son lunares, son manchas de sol. Si prestan atención el color es distinto. Son manchas chiquitas y el marrón es más claro. Igual uno en el verano está más expuesto, las manchitas suelen salir en la cara, en la parte superior de la espalda o de adelante, o en el brazo, y más con alguien más grande, con más de 70 años, esas manchitas las tienen todos, pero eso es puro sol".

Sol acumulado, y por ahí el paciente te dice que está así porque el último verano se fue a la playa y en realidad lo que uno sabe es que el daño solar se va acumulando desde que somos chiquitos, por eso hay que cuidarse siempre”, exhortó Acosta.

Evitar remedios o lociones caseras ante la aparición de manchas

“Lo que hay que hacer es no ponerse cosas raras, como remedios caseros, no ponerse esas cremas que tienen antimicótico, antibiótico juntos. Lo que nunca va a estar mal es ponerse crema hidratante. Idealmente cremas blancas y sin perfume varias veces por día".

"Y un poco de lógica, si uno ve que eso que teníamos que no nos gustaba, con la crema hidratante se mejoró y se fue, nos quedamos tranquilos porque no es nada. Pero, si a pesar de la crema hidratante o incluso fuimos a un médico y algo no se termina de curar en un mes, eso amerita la consulta con el dermatólogo”.

Visitar al dermatólogo y cuidarse

“La mayoría de las veces, si la lesión se detecta temprano, el control es clínico, el paciente viene al dermatólogo, hace el control del cuerpo y listo. Hay pocas veces en que uno tiene que mandar el paciente al oncólogo, pero es para que uno no piense que la dermatología no es solo ver acné, rosácea, esas cosas de todos los días”.

El control periódico es fundamental para la detección temprana

“El mismo cuidado es para todos. Antes estaba el cuento que cuanto más curtida la piel era mejor, y había que preparar la piel para irse de vacaciones, tomaban sol de a poco. Pero la piel reacciona distinto según el color de piel, seguro que el que es morocho no se pone colorado, pero no quiere decir que no se dañe”, reflexionó y concluyó la profesional de la salud.

Producción Periodística: Alejandro Álvarez – Fernando García