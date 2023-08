Una alteración poco conocida y que muchos padecen sin saberlo se llama ‘Inercia del Sueño’. Para interiorizarse acerca de esta patología, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con Stella Maris Valiensi, neuróloga especialista en sueño, quien señaló: “No todo es inercia del sueño, ya cuando hablamos de inercia del sueño”.

“Lo que se sabe es que cuando uno tiene inercia del sueño cuesta levantarse, pero a su vez, cuando logra levantarse, toda la capacidad cognitiva, de atención, de aprendizaje está alterada, y es un diagnóstico muy difícil cuando uno tiene también trastorno del ánimo tipo depresión”, explicó la especialista.

La diferencia con otra patología

“La gente con depresión le cuesta pensar, le cuesta arrancar el día, aun durmiendo siesta le cuesta. Esta patología o trastorno del sueño que se denomina inercia, sabemos poco, es que le cuesta cognitivamente. La característica es: me cuesta levantarme, pero cuando me levanto, no puedo pensar."

"Hay otra cosa, no se puede levantar porque está privado de sueño, pero una vez que se levanta puede hacer las cosas normalmente”, agregó.

“Si uno se acuesta tarde, como es lo que está pasando, es como que necesitas horas de sueño y el cuerpo lo pide. Eso hará que prolonguemos un poco la permanencia en cama y es por privación de sueño. Pero uno se despierta, se levanta, tiene que trabajar, tiene que hacer cosas y mentalmente más o menos se encuentra bien".

"Hay que diferenciar el término porque muchas veces confunde, y hablamos de una alteración del cerebro, en el caso de inercia y el otro es, recuperando horas de sueño y realmente está cansado y por eso su cuerpo le pide esto”, remarcó.

Un aumento en los casos

“Esto se está viendo más, pero asociado a trastornos del ánimo. Uno es porque estamos bastante privados de sueño, la gente se queda más en cama porque está privada, pero también estamos viendo gente con síntomas de depresión. Lamentablemente, muchos jóvenes están con esto".

"En una encuesta que hicimos hace poco, con respecto a pandemia, comparamos lo que encontramos en marzo de este año respecto a pandemia, y el 25% más de la población encuestada tenía síntomas de depresión, y eso lleva a que arrancar el día sea cada vez peor, pero es todo el día".

"A diferencia de la inercia, los síntomas de depresión duran todo el día y es toda una lucha constante por arrancar y por sentirnos mejor. Es peligroso y es un límite muy difícil de diferenciar. Lo que hacemos es que la privación va a llevar a depresión. Si seguimos así estamos mal”, analizó.

La diferencia entre inercia y depresión

“El límite entre una cosa y otra es difícil. A veces los test cognitivos, psicológicos pueden ayudar y por eso insistimos en que una de las cosas importantes es mantener una buena calidad de sueño, mantener horarios para acostarse, mucha luz de día, tratar de caminar en horas de la mañana, todo eso ayuda a combatir la depresión e incluso, a veces, la inercia".

"Si alguien se tiene que levantar temprano y puede levantar las persianas de su habitación y prender las luces, levántenlas, vean la luz del sol para que el cerebro vea que es la hora de arrancar”, concluyó.

