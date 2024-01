El cuerpo es un total, por lo que hay que estar atentos a cada parte para mantener la salud. El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Cristina Ruiz, técnica universitaria en podología, quien destacó la importancia de los pies.

“La mayoría de las personas no le dan la debida atención, pero por una cuestión de mitos. Es como que el pie está en el piso y ahí está, mientras le ponga una buena zapatilla o lo tenga tapado con una media, está, pero no se le presta atención”.

“Es la parte del cuerpo que menos preocupa y es un dilema porque cuando el paciente llega al consultorio, una persona sana que es quien le da menos valor al pie, llega por una cuestión de una torcedura o uña encarnada, que es lo más común y les cuesta pisar o hacer deporte".

"Cuando llegan uno les hace la evaluación y los concientizan con el tema y se dan cuenta de que es muy importante la salud del pie para que repercuta en todo el organismo de forma completa”, remarcó.

Atención

“En un pie sano, una persona sana, que no tiene diabetes, que no tiene problemas coronarios ni hipertensión ni nada, lo ideal es hacer un chequeo dos veces al año, cada 6 meses. Se hace un buen recorte de uñas, se chequea que no haya micosis, que no haya ningún tipo de enfermedad extra que suelen tener los pies y nada".

"Con que vengan dos veces al año al consultorio podológico van a andar bien”, explicó.

“Los mejores pacientes son los varones, son los más conscientes en este tipo de salud, en el calzado que usan y la cantidad de horas que llevan de tiempo parados. Alguno se resiste un poco a la hora de ser atendidos, pero por lo general vienen porque la esposa o la hija les sacan el turno, y después ya vienen todos los meses y la esposa o hija deja de venir, pero él sigue viniendo”, consideró.

Por qué es importante cuidarlos

“La buena salud del pie consiste en tener una buena pisada. Es como les explico a los pacientes: si vas a construir una casa y tenés mal las vigas de fundición, la estructura hacia arriba va a funcionar mal."

"Entonces, tener una buena pisada corresponde a que apoyes los cinco dedos, que no tengas problemas de renguera, que no tengas callos, uñas infectadas, porque todo eso va a afectar la salud del pie, pero por ahí tenés pies sanos que no tienen ninguna alteración, pero tienen alteraciones morfológicas a nivel óseo”, analizó.

“Una mala pisada es genético, uno nace así. Entonces cuando se hace la detección precoz en el niño, porque para que tengas una buena salud podal tenés que empezar a hacerte evaluar los pies al año, cuando empezás a caminar, porque ahí es cuando empieza la buena formación de la buena pisada".

"Si querés que tu hijo tenga una buena salud podológica, lo ideal es acudir al podólogo para recibir consejos y hacer el control de pie. Pero si tu papá tuvo pie plano, vos vas a tener pie plano”, añadió la podóloga.

Ojo con los hematomas

“Si tenés un golpe así nomás, se podría decir que es el equivalente a encontrar la mesa de luz en la noche, ese sería un golpecito. Ahora, si recibís un golpe con mayor presión y la uña se pone negra, si se puede complicar, porque se genera el hematoma debajo de la uña y cambia toda la estructura en general, entonces es la puerta de entrada a un montón de infecciones".

"El pie tiene una exposición más grande a bacterias, virus y hongos más grandes que en el resto del cuerpo porque están en el piso. Entonces, si tenés un golpe y se hace moretón y entra una bacteria, se produce una infección y entra directamente al cuerpo. También hay que tener en cuenta que es probable que esa persona haya tenido alguna otra patología de base”, remarcó.

