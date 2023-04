Falta de trabajo y crisis financiera: cómo cuidar tu salud mental y física ante el estrés

El estrés laboral puede ser un desafío, especialmente cuando nos enfrentamos a una carga por no tener trabajo y responsabilidades diarias que parecen no tener fin. Frecuentemente, nos vemos envueltos en un ritmo frenético de vida que nos lleva a sentirnos agotados y estresados.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Cecilia Ruiz, profesora y capacitadora en educación emocional, explicó: “Hay que decir que un poco de estrés es necesario para llevar el día a día. Necesitamos un cierto nivel de estrés para llevar a cabo todas las tareas del día".

Y amplió: "El estrés es un estímulo que hace activar el cerebro para estar más concentrados para poder trabajar, estudiar. Entonces, un cierto nivel de estrés es razonable". Sucede que "debido a toda la carga horaria, a distintas realidades que se tiene ese estrés es más elevado, en algunos casos se vuelve crónico y ahí es cuando empieza a afectar la salud".

Ruiz dijo que "hay diferentes formas de responder al estrés, una es: se reacciona o se responde", que sucede que "la mayoría de las personas reacciona, esto quiere decir que tratan de aplicar este estrés fumando, comiendo". También se ve reflejado a través "de la falta de manejo de las emociones, con ira, gritando. Una manera adecuada de responder al estrés es actuar de manera voluntaria y consciente de lo que hacemos".

Además, explicó que “una de las cosas que genera estrés es la falta de control, entonces hay ciertas cosas que dentro de nuestra área de influencia en nuestra vida tienen un poder de decisión, pero hay otras cosas que no puede o no sabe, por ejemplo si sos emprendedor y el gobierno pone distintas medidas y eso genera incertidumbre, pero lo que hace el cerebro es que se empieza a preocuparse de ante mano con una realidad que no existe, y el cerebro como no distingue entre lo real y lo imaginario cree que está sucediendo y el cuerpo empieza a responder y ahí empiezan estas afecciones tanto a nivel emocional o físico"

Ruíz dio una serie de tips para tener en cuenta "cuando tengan una situación problemática dentro de la vida personal o laboral, primero hay que preguntarse si lo que están pensando es real, y alejarse de ese pensamiento negativo". Por lo tanto, "hay que establecer qué es lo urgente e importante, hay cosas que hoy son importantes y que si no las tratamos en días se transforman en algo urgente y eso requiere una gasto de energía y tiempo extra".

Después, "hay cosas diarias que podemos hacer, una cosa que me gusta hablar es de la nutrición emocional, esto quiere decir, así como nos cuidamos y nos preocupamos de nuestra salud física, de lo que comemos, cómo nos vestimos, lo mismo sucede con el cerebro, entonces lo que le damos al cerebro también es una manera de nutrición".

Entonces, "una hora antes de dormir no hay que ver noticieros, hay que ver cosas que nos hagan bien, porque el inconsciente toma toda esa información y la llevamos al sueño y a veces podemos tener problemas de insomnio o pesadillas".

Otra de las recomendaciones "es caminar, sociabilizar", a su vez, "la charla con amigos es muy importante para la salud emocional. Escuchar música. Si tenemos una mascota, la mascota ayuda a liberar la oxitocina que es la hormona de la felicidad. Son pequeñas acciones diarias que podemos hacer para bajar el nivel de cortisol del estrés", concluyó.