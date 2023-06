Escándalo en clínica formoseña por fraude en ecografías 5D a embarazadas

Comprobar que habría existido mala praxis en la clínica formoseña donde se entregaron fotos en 5D sobre estudios a mujeres embarazadas, que resaltó ser una misma fotografía replicada una y otra vez, será un desafío jurídico en tribunales.

El caso ya es escándalo nacional y comenzó justamente el domingo Día del Padre, como lo explicó a Ciudadano.News Carlos Lee, abogado de las mujeres defraudadas: "Una mujer publicó, en alusión, al Día del Padre y debido a que su marido se convertiría en papá, una ecografía realizada en 5D, pero a raíz de esa publicación, otras mujeres se dan cuenta de que eran las mismas imágenes que tenían ellas".

"Las mujeres se ponen en contacto entre sí y detectan que tenían exactamente la misma imagen como resultado de ecografía 5D, producida en una clínica de ecodiagnóstico de la provincia de Formosa, y allí se pusieron en comunicación conmigo para obtener un asesoramiento técnico de cuáles serían los pasos a seguir. Recomendé hacer la denuncia pertinente", comentó el abogado.

El número de mujeres embarazadas que habrían sido defraudadas, aumenta a medida que se conocen más casos. En algunos de ellos de extrema gravedad, como el profesional observó: "Hasta el momento hay 6 mujeres que están dispuestas a realizar la denuncia, pero sí existen más casos de los que me he informado y algunos de ellos han tenido consecuencias gravosas por no haber sido advertidas de cómo se venía desarrollando el embarazo y que termino con desenlaces fatales. Todo es motivo de investigación y recopilación de pruebas".

Ante las respuestas del profesional, Ciudadano.News le preguntó si, además del delito de defraudación con penas punitivas, no cabría el delito penal de "mala praxis", a lo que el profesional destacó: "En principio, por el hecho de las imágenes duplicadas hay una defraudación, pero también podría enmarcarse en una mala praxis con consecuencias penales".

