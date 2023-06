Repercusiones de la citación a Ginés González García por el "vacunatorio vip"

Una novedad se produjo en las últimas horas en la causa mediáticamente conocida como Vacunatoria VIP, relacionada a algunos casos de vacunación contra el COVID-19 apenas llegaron las primeras vacunas por fuera de las listas de la población en general. La noticia tuvo que ver con la citación a declarar al entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien fue echado del Gobierno justamente por este caso.

La causa tiene como querellante a la Asociación de Mujeres Americanas, AMA, con sede en Argentina. Una de las integrantes de AMA, Mercedes Moreno Klappembach ofreció detalles a Ciudadano.News sobre la causa y la denuncia: "A mi me gusta decirle 'vacunatorio vil' porque no fue un vacunatorio para gente importante como los adultos mayores, personal de salud, no fue para la gente que tenía alguna enfermedad o estaba en una situación vulnerable. Estas vacunas fueron a los brazos de los amigos del poder, hubo jóvenes que recibieron que robaron las vacunas de sus abuelos. ¿Cuánta gente murió a causa de esto?".

Klappembach también comentó: "Me gustaría que al exministro le preguntaran por las vacunas de Pfizer, por qué el país rechazó las casi 13 millones de vacunas que nos tenían que entregar. No las recibimos por negligencia del Gobierno". La referencia a las vacunas del laboratorio estadounidense tiene que ver con lo que ocurrió en los primeros momentos de las negociaciones, ya que luego llegaron al país las vacunas de Pfizer como de otros laboratorios.

Uno de los ejemplos que se ventilarán en el juicio, son los casos de las miles de víctimas que produjo el COVID-19 en el país, como los detalló Moreno Klappembach: "Uno de los querellantes es una persona que su esposa no recibió la segunda dosis de Sputnik y falleció a causa de coronavirus. En Argentina la pandemia estuvo muy mal manejada".

