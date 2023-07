La comunicación es clave

Sotelo remarcó en primer lugar: “Hay desconocimiento y desinformación. A veces la mayor barrera que enfrentan niños, jóvenes y adultos con este diagnóstico tiene que ver con eso, porque en definitiva lleva a la segregación y lleva a discriminación.

Entonces un poco la tarea es brindar información y romper con los prejuicios”.

Eduardo Sotelo, especialista en Trastorno del Espectro Autista

“Tenemos que construir puentes”, continuó el docente, “puentes de comunicación. Uno, cuando lee la definición de qué se trata el autismo, el discurso médico va a hablar de dificultades en las comunicaciones y en la interacción social. Ahora cuando uno habla con adultos autistas te dicen que entre ellos se comunican bien, lo mismo entre personas hablantes y no hablantes, el tema es cuando se tienen que comunicar con nosotros, porque nosotros nos arrobamos esa potestad de decir que ellos tienen una dificultad”.

¿Dónde está el desafío comunicacional?

“El desafío, es poder construir esos vínculos y creo que esos vínculos con cualquier ser humano se crean con seguridad, creando y construyendo un contexto en donde la persona se sienta reconfortada, se sienta segura, que pueda mostrar las cosas que hace bien. Que se sienta competente porque de esa manera uno se anima a poder vincularse con el otro”.

¿Desde qué edad se puede detectar el espectro autista?

“Antes de los 18 meses, ya se puede diagnosticar autismo, con certeza a partir de los 18 meses. Generalmente, los padres y los docentes de nivel inicial dan alertas, porque empiezan a ver patrones que no son esperados en el desarrollo o no aparecen. Como por ejemplo no aparecen las primeras palabras, no aparece esta mirada conjunta, o que los chicos señalen con el dedo para comunicar algo, que caminen en punta de pie, que de repente ante sonidos se empiecen a sentir mal y entren en situaciones de colapso, son distintos tipos de alertas que hacen que los padres terminen consultando a los especialistas”.

Cuando se le consultó sobre el espacio de manifestación más común, el profesor expresó: “En Argentina piensen que hasta hoy las personas que alientan el diagnóstico o que dan alertas son las propias familias o los docentes, la maestra de nivel inicial, no son los pediatras. Si bien en estos años hubo mucha formación en ese sector, necesitamos que los profesionales que acompañan a los chicos en su crecimiento y en su desarrollo estén mejores formados para poder dar alertas más rápidamente”.

¿Los niños autistas como interactúan?

“Muchas veces los menores con espectro perciben mejor el contexto social y te leen mejor la comunicación no verbal que cualquier otro ser humano. O sea, saben si estás nervioso, si estás seguro, si estás dudando, pueden leer muy bien la comunicación no verbal”.

¿Cuál es el rol de Aprendiendo a Jugar?

“Aprendiendo a Jugar es un espacio en donde tenemos más de 200 chicos de lunes a sábado. Ahí tengo la posibilidad de ser la cabeza y me reúno más frecuentemente con los coordinadores, con los profes, buscando esa construcción colectiva de poder acompañar los procesos de cada chico”.

Después, amplió: “También hago asesorías en escuelas, viajo por el país dando capacitaciones. Cada día es diferente. Siempre con el objetivo de poder facilitar nuestros patios a cualquier chico, sin importar su característica humana y obviamente la vida me llevó a especializarme en los desafíos del neurodesarrollo y en particular de chicos con autismo”.

Muchos adultos autistas son independientes

¿Qué te han enseñado los chicos con trastorno de espectro autista a lo largo de los años?

“Los chicos con autismo me enseñaron a que uno te puede decir te quiero sin decírtelo a través de las palabras, con un gesto, una mirada. A poder valorar esas cosas que parece están dadas como obvias, como puede ser que los chicos jueguen entre ellos. Cuando te encontrás con chicos que no tienen espacios para jugar con otro, empezás a valorar esas cosas que son pequeñas”.

“Las familias te lo hacen ver, cuando un nene por primera vez se va de campamento y duerme afuera de su casa porque nunca durmió ni en la casa del abuelo, y ves como esa madre te lo agradece llorando, ahí te das cuenta lo importante que es nuestra tarea docente”, sostuvo el entrevistado.

¿Alguna recomendación para quienes nos están viendo?

“Si un padre ve algún síntoma de autismo en su hijo tiene que consultar, no hay que tener miedo”, concluyó Eduardo Sotelo.

