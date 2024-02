Científicos argentinos buscan mejorar tratamientos de cáncer de vejiga

Los avances en estudios sobre cáncer son incesantes, y en nuestro país hay muchos científicos abocados a sus distintas facetas que son parte del combate universal contra la enfermedad.

No hay nada de casual, por ejemplo, que grandes avances de las últimas décadas se deban al Nóbel argentino César Milstein, y detrás hay multitud de investigadores que son la herencia de tan brillante tradición.

Marcela Barrio, doctora en Biología e investigadora científica del Conicet, en referencia a su campo de investigación señaló: “estamos investigando este tipo de tumor que particularmente se forma en la vejiga. Si bien la vejiga la tenemos hombres y mujeres, hay más tumores de vejiga en hombres que en mujeres".

"Estos tumores en particular tienen diferentes estadios, se van formando desde la luz de la vejiga hacia adentro, a medida que van avanzando en la complejidad, y nosotros trabajamos con los tumores que son más superficiales o incipientes, que en general están más cerca de la luz de la vejiga y no llegan a penetrar la capa muscular", precisó, la especialista.

También enfatizó que "son los más abundantes y tienen tratamiento cuando son detectados a tiempo en general por sangrado en la orina, presencia de sangre en la orina", hecho al que hay que prestar especial atención porque "es uno de los principales eventos para llamar a la alarma y hacer una consulta".

"Estos tumores tienen un tratamiento por inmunoterapia que se aplica localmente en la vejiga con lo que se llama una instilación, es decir se pone una cánula que libera el producto terapéutico en la misma luz de la vejiga. El paciente retiene la orina por un tiempo y después se elimina pero el tratamiento hace su efecto en las células que tapizan el interior de la vejiga".

Inmunoterapia

Durante los últimos años los tratamientos basados en el propio sistema inmunológico ganan terreno, y este es uno de los casos: “Nosotros estamos trabajando particularmente con el tratamiento de BCG, es un tratamiento inmunoterapéutico que lo que busca es atraer al sistema inmunológico al lugar donde está el tumor para que las células inmunes empiecen a atacar de alguna manera y eliminar ese tumor residual, que puede haber quedado después de la cirugía", amplió Barrio, agregando que "esas células son las responsables de la recaída del paciente, entonces esta inmunoterapia se ha visto que es efectiva para un 60% de los pacientes, evita esas recaídas después de haber eliminado el tumor visible por cirugía".

“La inmunoterapia lo que busca es hacer uso del sistema inmunológico del paciente para eliminar las células tumorales. En este caso se las estimula con un agente, que es la BCG, son una bacterias inactivadas estimulan al sistema, y ese sistema inmune afluye a ese lugar y puede montar una respuesta que elimina al tumor", aclaró, precisando que "los mecanismos finos todavía no están perfectamente reconocidos pero es un tratamiento que es efectivo en un 60% de los pacientes.

Y nosotros en lo que estamos trabajando es en tratar de estudiar porque no todos los pacientes responden y qué diferencia hay entre aquellos pacientes que sí responden de los que no. Estamos en la búsqueda de lo que se llama biomarcadores, algo que nos permita predecir de antemano qué paciente tiene chances de responder y cual no, porque el paciente que no tiene esa capacidad de responder podría ser derivado a otros tratamientos alternativos".

“En este momento hay muchos ensayos clínicos que se están realizando con nuevas drogas o combinaciones de drogas y otras inmunoterapias. Así que trabajamos analizando eso", continuó la científica, “Los pacientes, lo que sí se sabe es la clara relación entre el tabaquismo y la formación de estos tumores. Entonces el fumar es un factor de riesgo enorme para desarrollar cáncer de vejiga. Eso está bien establecido".

Es un tumor que se puede presentar en personas jóvenes, aunque en general se encuentra más preponderante en personas de más de 50 años. El motivos por el cual es más prevalente en hombres que en mujeres no está claro, "pero sí es verdad que uno asocia patología de vejiga a la mujer porque en las mujeres son muy frecuentes las infecciones urinarias. Por eso es una cosa que suena mucho porque la mujer siempre tienen un problema con la vejiga. Por una cuestión de anatomía la mujer tiene más frecuencia de infecciones urinarias que los hombres", remarcó Barrio.

Lo que sugieren es que las mujeres tienen más cuidados de salud, son un poco más conscientes de algunos chequeos, mientras que los hombres son más reticentes y por ahí no están pendientes de una orina con un color que no es habitual, y en realidad hay que estar muy atentos porque esos indicios son los que generalmente llevan a un diagnóstico temprano.

“Con un análisis de orina periódico la hematuria se detecta tempranamente. Cualquier pérdida de sangre en orina no es normal”, completó.

