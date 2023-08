COVID: crecieron en un 150% los casos en el último mes

Pese a que parece cosa del pasado, los especialistas reiteran que el COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud en todo el mundo, y la advertencia corre por cuenta de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nuestro país verifica perfectamente estas advertencias, ya que los casos de personas diagnosticadas de COVID han aumentado en el último mes, aunque sin registrar los niveles de 2021 y 2022.

La suba es de más del 150 % considerando casos confirmados registrados semanalmente, y en la comparación hecha entre la segunda semana de julio con la segunda de agosto, con datos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Hacen la salvedad de que podrían ser muchos más de los notificados, porque no todas las personas tienen síntomas y no todos los afectados se testean.

Durante este años los casos confirmados descendieron en los primeros meses, manteniéndose por debajo de los 1.000 semanales entre febrero y la primera semana de agosto. La suba llegó en la semana del 14 al 20 de agosto, cuando fueron 1450 casos semanales. En la semana del 17 al 23 de julio se registraron 77 casos diarios promedio, y del 14 al 20 de agosto subió a 207, una suba de más del 150%.

El patógeno predominante

Durante julio el porcentaje de positividad se mantuvo sobre el 10%, pero en ascenso, según los epidemiólogos del Ministerio de Salud. En la primera semana de agosto superó el 16%, y vale recalcar que el porcentaje de positividad se calcula con el número de casos confirmados y el número de test realizados.

La suba de casos hizo que el coronavirus volviera a ser el patógeno predominante por sobre los otros virus respiratorios que se monitorean, como la gripe y el sincicial respiratorio.

A la hora de encontrar las razones, explican que la suba podría deberse a la introducción de sub linajes de la variante del coronavirus Ómicron, que antes no circulaban en el país. Hoy circula exclusivamente la variante Ómicron que desde su detección ha variado las predominancias, ya que entre abril y julio se identificó el sub linaje XBB* en 220 de 228 muestras analizadas, BQ.1* en 2, BA.5 en 1 muestra y BA.4 en otra muestra.

La OMS está monitoreando 3 sub linajes de Ómicron como de “interés”, y tiene otras siete bajo seguimiento. Recientemente, se identificaron 5 casos aislados del sub Linaje de interés EG.5 en la Argentina Cuatro de ellos eran pacientes con residencia en la provincia de Córdoba y uno en Ciudad de Buenos Aires. Los casos fueron detectados a través de la vigilancia genómica a través de la Red Federal de Genómica y Bioinformática.

El Ministerio de Salud de la Nación llamó a fortalecer la vigilancia epidemiológica del coronavirus y de otros virus respiratorios en casos hospitalizados y en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio que se encuentran en todas las jurisdicciones del país.

También volvió a llamar la atención sobre la importancia de estar con las vacunas contra el COVID al día. Todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben contar con al menos el esquema primario completo y un refuerzo aplicado en los últimos 6 meses. El intervalo mínimo entre refuerzos y entre el esquema primario y la dosis de refuerzo es de 4 meses.